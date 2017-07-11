ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликовано первое изображение смартфона Google Pixel XL 2

12.07.2017 12:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Издание Android Police опубликовало предположительно первое настоящее изображение смартфона Google Pixel XL 2.

Снимок подтверждает наличие большого покатого экрана, который занимает почти всю лицевую поверхность. Аппаратной кнопки Home нет, а сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне. Основная камера одинарная, но объектив стал значительно крупнее. Задняя панель сделана из разных материалов по аналогии с предшественником.

Опубликовано первое изображение смартфона Google Pixel XL 2

Устройству приписывают 5,99-дюймовым OLED-экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти.

Официальный анонс смартфона состоится в конце лета или осенью. Работать он будет под управлением операционной системы Android 9.0.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание Android Police опубликовало предположительно первое настоящее изображение смартфона Google Pixel XL 2....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 ГБ ОЗУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика