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Опубликовано первое изображение смартфона Google Pixel XL 2
12.07.2017 12:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Издание Android Police опубликовало предположительно первое настоящее изображение смартфона Google Pixel XL 2.
Снимок подтверждает наличие большого покатого экрана, который занимает почти всю лицевую поверхность. Аппаратной кнопки Home нет, а сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне. Основная камера одинарная, но объектив стал значительно крупнее. Задняя панель сделана из разных материалов по аналогии с предшественником.
Устройству приписывают 5,99-дюймовым OLED-экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти.
Официальный анонс смартфона состоится в конце лета или осенью. Работать он будет под управлением операционной системы Android 9.0.
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Издание Android Police опубликовало предположительно первое настоящее изображение смартфона Google Pixel XL 2....
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