Опубликовано первое изображение смартфона Google Pixel XL 2

Издание Android Police опубликовало предположительно первое настоящее изображение смартфона Google Pixel XL 2.

Снимок подтверждает наличие большого покатого экрана, который занимает почти всю лицевую поверхность. Аппаратной кнопки Home нет, а сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне. Основная камера одинарная, но объектив стал значительно крупнее. Задняя панель сделана из разных материалов по аналогии с предшественником.





Устройству приписывают 5,99-дюймовым OLED-экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти.

Официальный анонс смартфона состоится в конце лета или осенью. Работать он будет под управлением операционной системы Android 9.0.