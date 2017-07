Хакеры получили доступ к ядру Nintendo Switch

Хакеры утверждают, что смогли получить доступ к ядру операционной системы приставки Nintendo Switch. Однако никакие подтверждения этому не приводятся, сообщает InGame.

Получение доступа к ядру позволяет осуществить полноценный взлом консоли для запуска пиратских игр. Однако этот процесс может занять не один год.

Nintendo Switch – это гибридная консоль с док-станцией, которая сочетает мобильность портативной системы с мощностью домашней игровой приставки. Игры для нее будут распространяться цифровым путем и на картриджах. Дома Nintendo Switch находится в док-станции Nintendo Switch, с помощью которой консоль подключается к телевизору.





Стоимость приставки составляет $300 или 22 500 рублей. Смой популярной игрой для нее является The Legend of Zelda: Breath of the Wild.