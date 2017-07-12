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96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

13.07.2017 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время нашего путешествия по США мы забрели в один из самых спокойных и зеленых районов Нью-Йорка. Гринвич-Виллидж находится на западе Нижнего Манхэттена практически на берегу Гудзонского пролива. Здесь в окружении художественных музеев и арт-галерей стоит большой уникальный центр корейской компании, в котором даже есть инсталляция из 100 Samsung Galaxy S8|S8+

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Здесь живет Ума Турман

Изначально Гринвич-Виллидж был небольшим поселком, планировка которого не имела ничего общего с нынешней шахматной планировкой Манхэттена. Многие улицы здесь кривые, узкие, пересекаются под острыми углами и, в отличие от многих улиц в Нью-Йорке, часто имеют собственные названия, а не номера. Вот и мы пробирались под мелким майским дождиком к Samsung 837 по Гринвич-стрит.

С начала XX века Гринвич-Виллидж стал пристанищем для людей богемы и радикальных политических деятелей (среди них наиболее известны драматург Юджин О’Нил, танцовщица Айседора Дункан, поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей). Сейчас здесь находятся дома многих знаменитостей­ - Джулианны Мур, Лив Тайлер, Умы Турман, тут многие годы жил Филип Сеймур Хоффман.

Samsung 837 был открыт в конце февраля 2016 года. Его нетривиальное на первый взгляд название объясняется просто — центр расположен по адресу Вашингтон-стрит, 837. Трехэтажное здание необычной формы — не магазин и не выставка достижений в классическом понимании. В компании называют трехуровневое сооружение площадью более 5 тысяч квадратных метров «цифровой игровой площадкой» и местом «физического проявления бренда».

Рассказываем, что такое Samsung 837 на самом деле.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Аттракционы будущего

Абсолютно уверен, что в ближайшем будущем парки аттракционов ждет незавидная судьба. Зачем строить дорогие «американские горки», если можно будет ощутить те же эмоции с помощью виртуальной реальности?

Пока что к этому утверждению можно относиться скептически — текущие технические возможности не могут полноценно заменить «живые» ощущения, но всё медленно, но верно идет к этому.

Samsung активно продвигает эту тему, выпуская собственные очки виртуальной реальности Gear VR. Поэтому мы нисколько не удивились виртуальным аттракционам, которые встречают вас сразу после входа в здание.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Подходите к ограждению, подписываете соглашение о том, что понимаете все риски, связанные со здоровьем, и вперед — в Samsung 837 вам предложат пострелять в окружающих вас зомби, прокатиться на головокружительных горках калифорнийского парка развлечений Six Flags или прокатиться на санях для бобслея.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Для полноты ощущения кресла двигаются и передают вибрации. Понимаешь, что ты сейчас не падаешь в пропасть, но разжать руки не можешь. Если б еще картинка не была такая пикселизированная… Но этот недостаток явно уйдет в ближайшие годы.

«Расшарьте» себя на 96 телевизоров

На этом же «центральном» уровне находится стенд с новейшими флагманскими смартфонами компании — Galaxy S8 и Galaxy S8+. Их можно повертеть в руках и спросить у консультантов о функциях и возможностях аппаратов, но не купить их.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Это можно сделать рядом — в небольшой круглой комнате оператора T-Mobile с множеством зеркал. Здесь же продаются и всевозможные аксессуары к ним — чехлы, беспроводные зарядки и т.д.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

В центре здания находится небольшой зрительный зал-лекторий с огромным экраном, который «прорезает» все три уровня Samsung 837.

Экран состоит из 96 55-дюймовых телевизоров компании, здесь в определенные часы проводятся мини-презентации — посетителям рассказывают о продуктах корейского бренда. Кроме того, сюда же выводят онлайн больших презентаций Samsung (например, анонсы флагманских смартфонов) Но самое интересное происходит в остальное время.

Вы заходите в специальную полубудку, где 5 смартфонов фотографируют вас с нескольких ракурсов.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

И спустя некоторое время вы видите мозаику этих изображений на том самом огромном дисплее. Как тут не сделать селфи?

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Через зрительный зал есть проход на небольшой нижний уровень с экспозицией аудиопродуктов Samsung. Но здесь не так интересно, как на верхнем этаже.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Скульптура из 100 смартфонов

Во-первых, вверху есть небольшое кафе, где можно посидеть и отдохнуть после виртуальных аттракционов, выпить чашечку кофе с пончиком.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Во-вторых, кофе можно взять с собой в соседнюю зону. Здесь прямо, как школьном классе со множеством ровно выстроенных столов со стульями. На части из них стоят новейшие ноутбуки и хромбуки Samsung (последние в Беларуси не продаются, а жаль), полностью открытые для пользователей. Сиди хоть целый день в интернете или смотри фильмы — никто и слова тебе не скажет.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Остальные столы — уже для гаджетов посетителей. Т.е. можно прийти со своим макбуком (что пару человек при нас и делали) и спокойно поработать за чашечкой кофе — бесплатный Wi-Fi и розетки здесь тоже имеются.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Идем дальше. Между ноутбуками и длинной демо-стойкой со всевозможными смартфонами и носимыми гаджетами Samsung, в частности, часами Gear S3, фитнес-браслетами Gear Fit 2 и камерами Gear 360, стоит необычная вращающаяся инсталляция из 100 (!) Galaxy S8.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Обычно она переливается всевозможными цветами и узорами, но не с нашим везением — в тот день что-то пошло не так, и анимацию мы не увидели. Зато посмотрели сверху на очередную лекцию по особенностям Samsung Galaxy S8 (напоминаем, что огромный «лекторий» проходит сквозь все уровни здания).

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Здесь есть кухня и гостиная

Где компании лучше всего показать свою бытовую и ТВ-технику? Конечно в гостиной и на кухне. В своем центре корейская компания оборудовала настоящие домашние экспозиции.

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

В гостиной можно посидеть на мягком диване, посмотреть телевизор и послушать музыку, а на кухне нарисовать что-нибудь на экране холодильника (топовые модели корейского производителя — это уже целые мультимедиа-комбайны) или посмотреть принцип работы стиральных машин с технологией AddWash (со специальной дверцей, куда можно забрасывать белье во время стирки).

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

96 телевизоров и 100 смартфонов: репортаж из уникального центра Samsung в США

Пройдя верхний уровень по кругу, опять возвращаешься к кофейне. Пьем бодрящий напиток и едем дальше. Наше большое путешествие продолжается.

 
 
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Во время нашего путешествия по США мы забрели в один из самых спокойных и зеленых районов Нью-Йорка. Гринвич-Виллидж находится на западе Нижнего Манхэттена...

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