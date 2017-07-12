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Большое красное пятно на Юпитере сфотографировали очень близко
13.07.2017 09:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
10 июля космический аппарат Juno во время своего 7-го близкого подлета к Юпитеру сделал четкие фотографии планеты вблизи, в том числе ее загадочного Большого красного пятна. 12 июля эти уникаьные снимки
Во время подлета аппарат был на расстоянии всего 9866 км от верхней границы облаков планеты. Большое красное пятно — это гигантский атмосферный вихрь, своеобразный «портал», через который тепловая энергия
БКП имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину. Это больше любых линейных размеров Земли.
Напомним, первые снимки Юпитера станция передала в июле минувшего года. Фотокамера высокой разрешающей способности, которой оснащен зонд Juno, благополучно пережила пятилетнее путешествие к Юпитеру и выход на орбиту этой планеты. Зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. За время в пути этот космический странник пролетел 2,8 млрд км, установив рекорд дальности полета в космическом пространстве при работе на солнечных батареях
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10 июля космический аппарат Juno во время своего 7-го близкого подлета к Юпитеру сделал четкие фотографии планеты вблизи, в том числе ее загадочного Большого...
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