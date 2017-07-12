Продвинутый саундбар Samsung с 11 колонками и встроенным сабвуфером стоит 500 долларов

Начались мировые продажи новой звуковой панели (саундбара) Samsung MS750 Sound+ с одиннадцатью колонками и встроенным в корпус сабвуфером, сообщает engadget. Стоимость новинки — 500 долларов США.

Основная «фишка» устройства — встроенный сабвуфер. В большинстве других моделей он поставляется в отдельном корпусе.





Сама 5-канальная звуковая панель оснащается одиннадцатью динамиками (каждый — с отдельными усилителями), в состав которых входит три широкополосных спикера, два высокочастотных и шесть низкочастотных.

Инженеры Samsung уверяют, что MS750 Sound+ является полностью готовой звуковой системой, нижняя граница частотного диапазона которой достигает уровня в 35 Гц благодаря технологии «анти-искажения звука».

В дополнение к звуковой панели Samsung также предлагает докупить отдельный сабвуфер W700 (за дополнительные 700 долларов) для достижения полноценного эффекта 5.1. Он также поможет опустить нижнюю границу частотного диапазона до уровня в 27 Гц.

Новинка уже поступила в продажу с рекомендуемой ценой в 500 долларов США. А пока посмотрите, какие звуковые панели сегодня популярны в Беларуси: