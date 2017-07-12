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Появились первые подробности о четырех новых смартфонах Nokia

13.07.2017 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В этом году компания Nokia выпустит семь смартфонов. Трое из них уже поступили в продажу – осталось четыре. Выход новых моделей – Nokia 2, Nokia 7, Nokia 8 и Nokia 9 – запланирован на вторую половину 2017 года. Об этом сообщает Gizmochina.

Появились первые подробности о четырех новых смартфонах Nokia

По информации источников из Китая, Nokia 2 станет смартфоном самого начального уровня. Процессором для него выступит Snapdragon 212 или аналогичная по производительности модель от компании MediaTek (в зависимости от региона продаж).

Nokia 7 будет базироваться на процессоре Snapdragon 630, Nokia 8 – на более мощном Snapdragon 660. Также сообщается, что младший Nokia 7 оснастят «классической» основной камерой с одинарным фотомодулем, а старшему Nokia 8 достанется система из двух 12-мегапиксельных модулей с оптикой от компании Zeiss.

Согласно более ранним «утечкам», Nokia 8 получит экран с разрешением 2K, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти и будет работать на операционной системе Android 7.1.1. «Младшему» Nokia 7, скорее всего, достанется экран с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей).

Появились первые подробности о четырех новых смартфонах Nokia

Ожидается, что флагманский смартфон производителя – Nokia 9 – получит мощнейший процессор Snapdragon 835, дисплей с диагональю в 5,3 дюйма и разрешением QHD (2560x1440 пикселей), 8 ГБ оперативной памяти и систему из двух основных камер на 13 Мп. Ориентировочная стоимость аппарата – 699 долларов США.

Ожидается, что презентация новинок пройдет в начале сентября в Берлине в рамках выставки IFA 2017 в Берлине. А пока посмотрите, какие еще телефоны Nokia сегодня можно купить в Беларуси:

 
 
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В этом году компания Nokia выпустит семь смартфонов. Трое из них уже поступили в продажу – осталось четыре. Выход новых моделей – Nokia 2, Nokia 7, Nokia 8 и Nokia 9 – запланирован...

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