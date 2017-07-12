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Как выглядит огромная биткоин-ферма в Китае
13.07.2017 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В прошлом году китайский фотограф Лю Синцзе побывал в крупнейших биткоин-фермах Китая, чтобы запечатлеть огромные сооружения и самих майнеров, которые контролируют огромные коридоры машин, генерирующих криптовалюту для клиентов по всей стране. Фоторепортаж
Биткоин-майнинг распространился в отдаленных районах китайской провинции Сычуань — главным образом, из-за дешевой электроэнергии местных гидроэлектростанций и такой же рабочей силы. Ведь фермы потребляют очень много энергии.
Фермы расположены в больших темных помещениях с серьезными системами вентиляции. Их обслуживают рабочие, живущие в общежитиях неподалеку. Создание таких ферм спонсируют другие жители Китая, которые затем следят за добычей своей криптовалюты удаленно с помощью смартфонов.
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В прошлом году китайский фотограф Лю Синцзе побывал в крупнейших биткоин-фермах Китая, чтобы запечатлеть огромные сооружения и самих майнеров, которые...
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