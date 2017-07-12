Как выглядит огромная биткоин-ферма в Китае

В прошлом году китайский фотограф Лю Синцзе побывал в крупнейших биткоин-фермах Китая, чтобы запечатлеть огромные сооружения и самих майнеров, которые контролируют огромные коридоры машин, генерирующих криптовалюту для клиентов по всей стране. Фоторепортаж опубликован ресурсом ChinaFile.

Биткоин-майнинг распространился в отдаленных районах китайской провинции Сычуань — главным образом, из-за дешевой электроэнергии местных гидроэлектростанций и такой же рабочей силы. Ведь фермы потребляют очень много энергии.

Фермы расположены в больших темных помещениях с серьезными системами вентиляции. Их обслуживают рабочие, живущие в общежитиях неподалеку. Создание таких ферм спонсируют другие жители Китая, которые затем следят за добычей своей криптовалюты удаленно с помощью смартфонов.



Майнинг-ферма расположена в здании с синей крышей. Рядом — ГЭС.



Так она выглядит снаружи. Обратите внимание на мощную систему охлаждения



Коробки от майнинг-машин. Недавно здесь были куплены машины AntMiner S7 (490 долларов), которые заменят уже устаревшие AntMiner S5 (140 долларов). 550 машин работают круглые сутки и производят примерно 2,5 биткоина в день



Рабочие собирают купленные майнинг-машины



29-летний Лю следит за работой фермы



Электрические и интернет-кабели майнинг-машин



Рабочие в общежитии рядом с фермой



Рабочий чинит неисправную майнинг-машину



Один из цехов фермы



В свободное время рабочие играют в игры на смартфонах или смотрят сериалы. Других развлечений в этом далеком от городов месте нет



29-летний тибетец Кун — один из менеджеров и инвесторов этой майнинг-фермы



Девушка следит за работой машин