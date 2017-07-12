|
Xiaomi готовит 32-дюймовый телевизор за 190 долларов
13.07.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Китайская компания Xiaomi вскоре пополнит модельный ряд своих телевизоров Mi TV новым аппаратом с диагональю экрана в 32 дюйма. Ориентировочная стоимость модели — 190 долларов США. Об этом
Сегодня самым большим телевизором в линейке Xiaomi является модель с экраном диагональю в 65 дюймов, самым маленьким — с дисплеем в 40 дюймов. Но недавно в китайской сертификационной системе CCC прошла регистрацию новая модель с кодовым обозначением L32M5-AZ1.
Основываясь на номере аппарата, обозреватели Gizmochina предположили, что новый телевизор будет оснащаться экраном диагональю в 32 дюйма.
40-дюймовая модель производителя в Китае стоит порядка 280 долларов. Ожидается, что цена на новую модель с экраном в 32 дюйма окажется существенно ниже и установится на уровне в 190 долларов США. О сроках выхода телевизора в продажу пока ничего не известно.
А вот какие еще 32-дюймовые телевизоры сегодня пользуются спросом в Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайская компания Xiaomi вскоре пополнит модельный ряд своих телевизоров Mi TV новым аппаратом с диагональю экрана в 32 дюйма. Ориентировочная стоимость модели — 190...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии