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Капитализация Samsung достигла $362,5 миллиарда
13.07.2017 10:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs
За последние полгода капитализация Samsung увеличилась на $83,5 миллиарда. Сегодня рыночная стоимость компании составляет $362,5 миллиарда.
Этому, в частности, способствовали смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+, которые отличились революционным дизайном. Также компания получила положительный эффект от покупки американской компании Harman, специализирующейся на автомобильной электронике и акустических системах. Кроме того, южнокорейский производитель стал основным поставщиком OLED-панелей для будущих смартфонов Apple.
В прошлом году Samsung потеряла миллиарды долларов из-за фиаско Galaxy Note 7. Однако имиджевый урон был сведен к минимуму, благодаря грамотной работе рекламного отдела. При этом компания даже смогла показать отличные квартальные результаты.
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За последние полгода капитализация Samsung увеличилась на $83,5 миллиарда. Сегодня рыночная стоимость...
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