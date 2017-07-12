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Капитализация Samsung достигла $362,5 миллиарда

13.07.2017 10:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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За последние полгода капитализация Samsung увеличилась на $83,5 миллиарда. Сегодня рыночная стоимость компании составляет $362,5 миллиарда.

Этому, в частности, способствовали смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+, которые отличились революционным дизайном. Также компания получила положительный эффект от покупки американской компании Harman, специализирующейся на автомобильной электронике и акустических системах. Кроме того, южнокорейский производитель стал основным поставщиком OLED-панелей для будущих смартфонов Apple.

Капитализация Samsung достигла 2,5 миллиарда

В прошлом году Samsung потеряла миллиарды долларов из-за фиаско Galaxy Note 7. Однако имиджевый урон был сведен к минимуму, благодаря грамотной работе рекламного отдела. При этом компания даже смогла показать отличные квартальные результаты.

 
 
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За последние полгода капитализация Samsung увеличилась на $83,5 миллиарда. Сегодня рыночная стоимость...

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