Флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 продается на 20% хуже предшественника. Об этом сообщает корейское издание The Investor.

По данным аналитиков за первые два месяца было продано 9,8 миллиона Galaxy S8, тогда как Galaxy S7 разошелся за аналогичный период тиражом в 12 миллионов единиц.

Однако стоит учитывать, что Galaxy S8 изначально продавался только на трех рынках, а Galaxy S7 был доступен сразу по всем миру.





Также появилась информация о том, что компания уже снизила заказы на комплектующие для Galaxy S8 и Galaxy S8+.

В мае Samsung сообщила, что за первые три недели поставки Galaxy S8 превысили 10 миллионов штук. Данные о продажах конечным потребителям компания не раскрывает.

Несколько дней назад появились слухи о том, что Samsung спешит с выпуском Galaxy Note 8 из-за недостаточно высокого спроса на Galaxy S8.