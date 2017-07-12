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Видеокарты AMD RX Vega XTX, RX Vega XT и RX Vega XL дебютируют 30 июля

13.07.2017 10:15 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация игровых видеокарт AMD Radeon RX Vega состоится 30 июля на конференции SIGGRAPH 2017. По слухам, компания представит сразу три ускорителя с кодовыми названиями RX Vega XTX, RX Vega XT и RX Vega XL.

RX Vega XTX c жидкостной системой охлаждения типа All in One приписывают 4096 потоковых процессоров, 8 ГБ памяти HBM2 и 2048-битную шину. Энергопотребление данной модели составит внушительные 375 Вт.

Потребление RX Vega XT с аналогичными характеристиками, но воздушным охлаждением, составит 285 Вт.

RX Vega XL получит 3584 потоковых процессоров и память HBM2. Энергопотребление карточки будут находится на уровне 285 Вт

Видеокарты AMD RX Vega XTX, RX Vega XT и RX Vega XL дебютируют 30 июля

Новинки должны составить конкуренцию видеокартам GeForce GTX 1070 и GTX 1080, которые сейчас в дефиците из-за ажиотажа вокруг криптовалюты. В продажу они поступят в конце лета.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Презентация игровых видеокарт AMD Radeon RX Vega состоится 30 июля на конференции SIGGRAPH 2017. По слухам, компания...

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