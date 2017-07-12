Разработка iPhone 8 сопровождается аппаратными и программными проблемами

Разработка смартфона iPhone 8 сопровождается рядом трудностей. К аппаратным проблемам с интеграцией сканера отпечатков пальцев в экран добавились проблемы с программным обеспечением. В частности, Apple испытывает сложности с реализацией ПО для беспроводной зарядки, а также не может заставить корректно работать 3D-камеру.

Вкупе это все может привести к тому, что устройство действительно задержится до ноября, или же некоторые его программные особенности не будут доступны пользователям на старте. Например, функция распознавания лица.





iPhone 8 приписывают 5,2- или 5,8-дюймовый OLED-экран, который займет почти всю переднюю поверхность. Аппаратной кнопки Home не будет, а сканер отпечатков пальцев разместится прямо в экране или на задней панели. Также гаджет порадует камерой с двумя вертикальными объективами.