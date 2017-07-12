iTunes подружился с PayPal

Пользователям сервиса iTunes стала доступна возможность оплаты музыки и приложений с помощью платежной системы PayPal. Пока воспользоваться ей могут только жители США и Канады. Однако позже география будет расширена.

PayPal можно использовать для оплаты покупок в iTunes, App Store и Apple Music. Ранее Apple принимала только банковские и подарочные карты.

Чтобы платить за музыку, фильмы, игры и книги с помощью PayPal нужно выбрать соответствующий метод оплаты в настройках iTunes. Также доступна опция, позволяющая подтверждать платежи посредством сканирования отпечатка пальца.

PayPal — крупнейшая электронная платежная система, важнейшей особенностью которой является предоставление гарантий безопасности как покупателю, так и продавцу.