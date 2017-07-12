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iTunes подружился с PayPal
13.07.2017 10:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Пользователям сервиса iTunes стала доступна возможность оплаты музыки и приложений с помощью платежной системы PayPal. Пока воспользоваться ей могут только жители США и Канады. Однако позже география будет расширена.
PayPal можно использовать для оплаты покупок в iTunes, App Store и Apple Music. Ранее Apple принимала только банковские и подарочные карты.
Чтобы платить за музыку, фильмы, игры и книги с помощью PayPal нужно выбрать соответствующий метод оплаты в настройках iTunes. Также доступна опция, позволяющая подтверждать платежи посредством сканирования отпечатка пальца.
PayPal — крупнейшая электронная платежная система, важнейшей особенностью которой является предоставление гарантий безопасности как покупателю, так и продавцу.
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Пользователям сервиса iTunes стала доступна возможность оплаты музыки и приложений с помощью платежной...
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