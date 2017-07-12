На дне Баренцева моря нашли два американских танка

Специалисты Северного флота подняли со дна моря два американских танка времен Второй мировой войны М4 «Шерман», сообщает Минобороны России. Танки были найдены в районе острова Кильдин в Баренцевом море, где затонуло транспортное судно «Томас Дональдсон».



Фото: Минобороны России

Чтобы извлечь танки, потребовалось 1,5 недели подготовки. Водолазы-глубоководники в легком снаряжении при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов выполняли работы на глубине более 50 метров. За это время удалось разобрать завалы на верхней палубе и в трюме лежащего на дне судна. Общее время их пребывания под водой, включая работу на максимальной глубине, спуск и подъем, не превышает 40 минут для каждого водолаза.



Фото: Минобороны России

М4 «Шерман» — самый массовый танк американской армии времен Второй мировой войны, всего было выпущено около 50 тысяч этих машин. Простой и надежный M4 Sherman пользовался любовью танкистов. Его 75-мм орудие, оснащенное гироскопическим стабилизатором «Вестингауз», позволяло довольно точно вести стрельбу даже на ходу.

Главными же недостатками танка были высокий силуэт и слабое бронирование, а еще танк частенько загорался при попадании в него снаряда. Немцы даже прозвали M4 Sherman как «Горящий котел» или «Котелок солдата».