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Альфа-Банк выбрал технологию Disk Wiper от Paragon Software для защиты от утечек данных

13.07.2017 15:50 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Компания Paragon Software Group, технологический лидер в области хранения, резервного копирования, безопасности и миграции данных, объявила о заключении договора с Альфа-Банком - одним из крупнейших частных банков в России. В рамках договора технология Disk Wiper 15 Professional будет использована в банке с целью повышения эффективности защиты чувствительной информации от утечек.

“Работая в Альфа-Банке, мы прежде всего заботимся о его безопасности и безопасности клиентов, особенно учитывая возрастающую в последнее время угрозу утечки данных” - отмечают эксперты информационной безопасности банка. – “С поддержкой Paragon Software мы можем гарантировать безопасность чувствительных данных и свести к минимуму риски, связанные с попаданием конфиденциальной информации к третьим лицам”.

Технология, применяемая в Disk Wiper 15 Professional,  гарантирует надежное, безвозвратное, а также абсолютно безопасное для жизненного цикла твердотельного накопителя удаление данных любого формата и расширения. Кроме того, технология Disk Wiper предоставляет на выбор 10 международных стандартов санитизации данных. Таким образом, в отношении конфиденциальной информации банка будут обеспечены все необходимые меры защиты.

 
 
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Компания Paragon Software Group, технологический лидер в области хранения, резервного копирования, безопасности и миграции данных, объявила о заключении договора с...

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