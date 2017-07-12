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«Яндекс Гео» – новый сервис для абонентов life:)
13.07.2017 11:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Мобильный оператор life:) совместно с компанией «Яндекс» запустили новую услугу «Яндекс Гео», которая включает безлимитный трафик на мобильные приложения «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт». При подключении услуги трафик из тарифа или пакета не расходуется при использовании этих сервисов.
Стоимость подключения сервиса на 30 дней – всего 90 копеек. Первые три дня бесплатно.
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Мобильный оператор life:) совместно с компанией «Яндекс» запустили новую услугу...
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