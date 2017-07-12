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velcom предлагает бесплатные разговоры до конца года за 2,45 рубля
13.07.2017 11:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Мобильный оператор velcom дарит бесплатные безлимитные разговоры в сети до конца 2017 года при подключении на тарифный план «Удобный» -
Помимо безграничных звонков в рамках акции все новые абоненты получат скидку на абонентскую плату в размере 50% в течение первых 90 дней, которая составит всего 2,45 рубля.
В тарифный план «Удобный» уже включены 300 минут разговоров внутри сети и 300 МБ интернет-трафика.
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Мобильный оператор velcom дарит бесплатные безлимитные разговоры в сети до конца 2017...
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