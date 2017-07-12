velcom предлагает бесплатные разговоры до конца года за 2,45 рубля

Мобильный оператор velcom дарит бесплатные безлимитные разговоры в сети до конца 2017 года при подключении на тарифный план «Удобный» -

Помимо безграничных звонков в рамках акции все новые абоненты получат скидку на абонентскую плату в размере 50% в течение первых 90 дней, которая составит всего 2,45 рубля.

В тарифный план «Удобный» уже включены 300 минут разговоров внутри сети и 300 МБ интернет-трафика.