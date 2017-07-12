ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom предлагает бесплатные разговоры до конца года за 2,45 рубля

13.07.2017 11:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
velcom предлагает бесплатные разговоры до конца года за 2,45 рубля

Мобильный оператор velcom дарит бесплатные безлимитные разговоры в сети до конца 2017 года при подключении на тарифный план «Удобный» -

Помимо безграничных звонков в рамках акции все новые абоненты получат скидку на абонентскую плату в размере 50% в течение первых 90 дней, которая составит всего 2,45 рубля.

В тарифный план «Удобный» уже включены 300 минут разговоров внутри сети и 300 МБ интернет-трафика.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильный оператор velcom дарит бесплатные безлимитные разговоры в сети до конца 2017...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
На границе с Польшей и Украиной появился беспроводной интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика