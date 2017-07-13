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Все секреты новейшего белорусского танка показали на видео
14.07.2017 10:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Госкомвоенпром опубликовал первое видео с испытаний танка Т-72БМЭ, созданного специалистами 140-го бронетанкового завода. В ролике показаны также процесс сборки, оборудование и возможности машины.
Т-72БМЭ способен уничтожить любую цель на дальности до 5,5 километра. Скорострельность 125-мм пушки достигает 8 выстр/мин благодаря применению автомата заряжания.
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По сравнению с предыдущими модификациями увеличилась точность поражения целей, благодаря установке оптико-электронной системы управления огнем «Эсса-72У».
Датчики, установленные на танке, следят за ветром, атмосферным давлением, температурой, отслеживают тангаж, положение орудия и температуру заряда.
Наличие дополнительных противокумулятивных решеток и экранов с блоками динамической брони повышают защиту от РПГ и ПТУР в 1,5−1,8 раза.
Еще одной особенностью танка стало наличие вспомогательного дизельного двигателя, он необходим для экономии горюче-смазочных материалов, а также если боевая машина, например, находится в засаде. Дополнительный двигатель позволяет Т-72БМЭ вращать башню без задействования основного силового агрегата, а также питает бортовое оборудование. Расход топлива при его использовании составляет 4−5 литров в час.
Двигатель В84МС мощностью 840 л.с. позволяет разгонять танк по шоссе до 70 км/ч, по пересеченной местности скорость несколько ниже — 50 км/ч. Запас хода — 650 км, с дополнительными баками — 850 км.
Водные препятствия танку также не страшны: после 20-минутной подготовки Т-72БМЭ может форсировать речку глубиной в пять метров. Без подготовки боевая машина может преодолеть брод глубиной 1,2 м.
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Госкомвоенпром опубликовал первое видео с испытаний танка Т-72БМЭ, созданного специалистами 140-го бронетанкового завода. В ролике показаны также процесс сборки,...
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