ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все секреты новейшего белорусского танка показали на видео

14.07.2017 10:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Госкомвоенпром опубликовал первое видео с испытаний танка Т-72БМЭ, созданного специалистами 140-го бронетанкового завода. В ролике показаны также процесс сборки, оборудование и возможности машины.

Т-72БМЭ способен уничтожить любую цель на дальности до 5,5 километра. Скорострельность 125-мм пушки достигает 8 выстр/мин благодаря применению автомата заряжания.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

По сравнению с предыдущими модификациями увеличилась точность поражения целей, благодаря установке оптико-электронной системы управления огнем «Эсса-72У».

Датчики, установленные на танке, следят за ветром, атмосферным давлением, температурой, отслеживают тангаж, положение орудия и температуру заряда.
Наличие тепловизора позволяет поражать цели в любую погоду и время суток на дальности до 3500 км.

Все секреты новейшего белорусского танка показали на видео
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наличие дополнительных противокумулятивных решеток и экранов с блоками динамической брони повышают защиту от РПГ и ПТУР в 1,5−1,8 раза.
Т-72БМЭ защищен от химического, биологического оружия, а также радиоактивных веществ.

Еще одной особенностью танка стало наличие вспомогательного дизельного двигателя, он необходим для экономии горюче-смазочных материалов, а также если боевая машина, например, находится в засаде. Дополнительный двигатель позволяет Т-72БМЭ вращать башню без задействования основного силового агрегата, а также питает бортовое оборудование. Расход топлива при его использовании составляет 4−5 литров в час.

Все секреты новейшего белорусского танка показали на видео
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Двигатель В84МС мощностью 840 л.с. позволяет разгонять танк по шоссе до 70 км/ч, по пересеченной местности скорость несколько ниже — 50 км/ч. Запас хода — 650 км, с дополнительными баками — 850 км.

Водные препятствия танку также не страшны: после 20-минутной подготовки Т-72БМЭ может форсировать речку глубиной в пять метров. Без подготовки боевая машина может преодолеть брод глубиной 1,2 м.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госкомвоенпром опубликовал первое видео с испытаний танка Т-72БМЭ, созданного специалистами 140-го бронетанкового завода. В ролике показаны также процесс сборки,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сухопутные линкоры: огромные многобашенные танки, которые опоздали на войну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика