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22 тысячи человек согласились чистить туалеты, приняв условия бесплатного Wi-Fi

14.07.2017 10:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Британский оператор провайдер публичного Wi-Fi Purple провел забавную и поучительную акцию, добавив в правила очень странные условия. Более 22 тысяч человек приняли их, не читая.

22 тысячи человек согласились чистить туалеты, приняв условия бесплатного Wi-Fi
Фото: pixabay.com

В условия пользования бесплатным Wi-Fi они добавили пункт, согласно которому пользователь может быть направлен на выполнение социальных работ в объеме 1000 часов. В их список входит уборка парков от собачьих экскрементов, обнимание бездомных животных, очистка забитых водостоков, уборка публичных туалетов, а также раскрашивание улиток и отдирание жвачки от асфальта.

За две недели эксперимента более 22 тысячи человек согласились с такими условиями пользования сервисом, и только один пользователь заметил неладное.

В мае следующего года в Англии вступит в силу закон, согласно которому компании должны будут сообщать оповещать пользователей, прежде чем использовать их личные данные в маркетинговых целях. Purple — первый провайдер, который открыто поддержал такое регулирование, а теперь решил обратить внимание на эту проблему таким необычным способом.

 
 
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Британский оператор провайдер публичного Wi-Fi Purple провел забавную и поучительную акцию, добавив в правила очень странные условия. Более 22 тысяч человек приняли их,...

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