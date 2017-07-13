22 тысячи человек согласились чистить туалеты, приняв условия бесплатного Wi-Fi

Британский оператор провайдер публичного Wi-Fi Purple провел забавную и поучительную акцию, добавив в правила очень странные условия. Более 22 тысяч человек приняли их, не читая.



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В условия пользования бесплатным Wi-Fi они добавили пункт, согласно которому пользователь может быть направлен на выполнение социальных работ в объеме 1000 часов. В их список входит уборка парков от собачьих экскрементов, обнимание бездомных животных, очистка забитых водостоков, уборка публичных туалетов, а также раскрашивание улиток и отдирание жвачки от асфальта.

За две недели эксперимента более 22 тысячи человек согласились с такими условиями пользования сервисом, и только один пользователь заметил неладное.

В мае следующего года в Англии вступит в силу закон, согласно которому компании должны будут сообщать оповещать пользователей, прежде чем использовать их личные данные в маркетинговых целях. Purple — первый провайдер, который открыто поддержал такое регулирование, а теперь решил обратить внимание на эту проблему таким необычным способом.