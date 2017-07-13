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Похожий на НЛО американский бомбардировщик защитят от ядерного оружия

14.07.2017 11:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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ВВС США модернизируют тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-2 Spirit, оснастив его компьютерными системами, устойчивыми к воздействию электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва, пишет The National Interest.

Похожий на НЛО американский бомбардировщик защитят от ядерного оружия
Фото: wikimedia.org

В Пентагоне считают, что B-2 Spirit должен быть способен проводить операции и получать информацию даже после ядерных ударов в разгар атомной войны.

Бомбардировщик оснастят новым процессором контроля полета, увеличивающим возможности бортовых компьютерных систем и авионики в тысячу раз. Это позволит быстрее идентифицировать и атаковать цели на территории противника.

Также американцы намерены установить на B-2 Spirit системы связи, надежные и обеспечивающие передачу данных за пределами прямой видимости. А также устойчивые к помехам системы связи со спутниками.

B-2 Spirit — единственный в мире стратегический стелс-бомбардировщик дальнего радиуса действия, способный доставить ядерное оружие в любую точку на планете, оставшись незаметным для противника.

А еще это самый дорогой самолет за всю историю военной авиации. В ценах 1997 года Spirit стоил порядка двух миллиардов долларов. На вооружении эти бомбардировщики планируется сохранить до 2058 года.

 
 
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ВВС США модернизируют тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-2 Spirit, оснастив его компьютерными системами, устойчивыми к воздействию...

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