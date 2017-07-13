Рапота об отмене роуминга между РБ и РФ: готового рецепта пока нет

МИНСК, 14 июл — Sputnik. На пресс-конференции госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота высказался о вопросе возможной отмены роуминга между Беларусью и Россией.

Проблема роуминга между странами Союзного государства была затронута на недавнем Форуме регионов двух стран, потом вопрос подняли на Высшем госсовете СГ.

"Поручение дано, его нужно выполнить. Однако все решения нужно начинать с изучения вопроса. Мы должны понимать не хуже узких специалистов, как формируется цена, на основании каких нормативно-правовых актов, как в Европе, этот вопрос решается. Мы должны знать интересы участников рынка. После проведения консультаций и примем решение. Пока готового рецепта нет", — сообщил Рапота.

Сейчас звонки между Россией и Беларусью у различных мобильных операторов стоят от одного до полутора долларов за минуту разговора.

14 июля на "Славянском базаре" проходит День Союзного государства. В рамках запланированных мероприятий — визит Государственного секретаря Союзного государства в Музей-усадьбу И.Е. Репина "Здравнёво". В конце дня в Летнем амфитеатре состоится юбилейный концерт ансамбля "Сябры".