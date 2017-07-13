Ученые назвали животное, которое сможет дожить до конца света

Ученые из Оксфорда и Гарварда выяснили, что тихоходки (микроскопические беспозвоночные, обитающие по всей планете) могут дожить до того момента, когда Солнце полностью исчерпает запасы водорода, превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Выяснилось, что они устоят перед последствиями катастроф астрофизической природы, угрожающих всему живому. Исследование на эту тему представлено в журнале Scientific Reports, кратко о нем пишет «Индикатор».

Ученые уделяют немало внимания тому, как космические катастрофы влияют на выживание человечества, однако впервые аналогичное исследование было посвящено тихоходкам. Эти миниатюрные (0,1-1,5 мм) животные, близкие членистоногим, известны своей выносливостью: они выдерживают сверхвысокое давление и радиацию, много лет могут жить без еды и воды.

Фото: Rpgch

Авторы статьи исходили из предпосылки, согласно которой жизнь на Земле будет в той или иной форме существовать около десяти миллиардов лет, пока Солнце не остынет окончательно. Они рассмотрели три потенциальных катастрофических события: падение крупного астероида, гамма-вспышки и вспышки сверхновых.

По их мнению, при всей уязвимости человека и других крупных млекопитающих, вероятность полной стерилизации Земли крайне мала (10-7 на каждый миллиард лет). Ни астероидов, ни сверхновых, ни источников гамма-излучения, способного «прокипятить» Мировой океан, в близости от планеты Земля пока не обнаружено.

«Что касается нашей планеты, то тихоходки практически неуязвимы. Почему бы таким жизнестойким существам не жить на других участках Вселенной? Имеет смысл искать жизнь на Марсе и других небесных телах Солнечной системы. Кто знает, что там может скрываться?» — заявил соавтор статьи, физик Рафаэль Альвес Батиста.

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