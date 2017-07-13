Компания Lenovo утратила лидерство на рынке персональных компьютеров по итогам второго квартал 2017 года. Об этом говорится в отчете аналитической компании IDC.

На вершину рейтинга вернулась американская HP, отгрузившая за отчетный период 13,782 миллиона компьютеров, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Рыночная доля компании выросла с 20,7% до 22,8%.

Lenovo расположилась на втором месте, но поставки упали на 5,7% до 12,434 миллиона компьютеров. Рыночная доля просела с 21,1% до 20,5%.

Замыкает тройку лидеров американская Dell, нарастившая поставки на 3,7% до 10,328 миллиона устройств, в результате чего рыночная для компании увеличилась с 15,9% до 17,1%.





Четвертое место заняла компания Apple, рыночная доля которой увеличилась с 6,8% до 7,2% (4,331 миллиона компьютеров). А пятое место досталось компании ASUS, доля которой упала с 7,2% до 6,8% (4,112 миллиона компьютеров).