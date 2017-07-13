Дачные помощники: помогаем с выбором газонокосилок

Уход за газоном — утомительное занятие, отнимающее много свободного времени и усилий. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку популярных в настоящее время газонокосилок, которые облегчат этот процесс и помогут подстричь газон на вашем приусадебном участке.

Это четырехколесная газонокосилка весом в 12 кг, корпус которой выполнен из пластика. Ширина скашивания Bosch ARM 37 составляет 37 см, высота варьируется в пределах 20−70 мм (на выбор есть 5 уровней).





В качестве двигателя используется электрический мотор мощностью в 1400 Вт, которого будет вполне достаточно для стрижки газонов на небольших приусадебных участках с несколькими клумбами. К недостаткам отнесем отсутствие возможности работы от аккумулятора — стричь газон получится только при постоянном подключении к электросети.

Здесь есть жесткий травосборник емкостью в 40 литров, но нет функции мульчирования (в этом режиме состриженная трава превращается в естественное удобрение, которое не нужно убирать).

Основными плюсами Bosch ARM 37 пользователи видят его компактные размеры, удобную систему регулировки высоты кошения и высокую мощность. К недостаткам кроме отсутствия мульчирования относят крепление колес на пластиковых клипсах — при боковых нагрузка они иногда отваливаются.

Еще одна популярная у нас газонокосилка. Она оснащается четырьмя колесами и весит немного меньше модели от Bosch — 10,5 кг. Большинство элементов аппарата также изготавливается из пластика. Ширина кошения составляет 34 см, высота — 25−65 мм (выбирать можно из 5 доступных позиций).





Моторов в Daewoo Power DLM 1600E электрический, мощностью в 1600 Вт (на 200 Вт больше модели Bosch ARM 37). Правда в устройстве также нет возможности работать от аккумулятора — косилку обязательно придется подсоединять к электросети.

Объем травосборника равняется 40 литрам, функции мульчирования в устройстве не предусмотрено.

Главными достоинствами модели покупатели называют удачный дизайн и высокую проходимость (с легкостью справляется с небольшой лужайкой перед домом или во дворе). Но иногда трава забивает проход к травосборнику. Это пользователи относят к основным минусам.

Это уже более мощная четырехколесная электрическая газонокосилка, пользующая спросом в Беларуси. Она выполнена из пластика, вес составляет 14,8 кг. Ширина скашивания модели равняется 42 см, высота варьируется в пределах 20−70 мм. Выбрать можно из шести доступных уровней.





Мощность двигателя ELITECH EK 2000H равняется 2000 Вт (самый высокий показатель из всех рассмотренных нами моделей). К тому же, в устройстве есть режим мульчирования скошенной травы. Из минусов опять же выделим невозможность работы от аккумулятора (привет, розетка и шнур). Объем жесткого травосборника составляет 45 литров.

Основные плюсы модели по версии покупателей Яндекс. Маркет — широкая зона скашивания, удобно складывающаяся ручка и достаточно вместительный контейнер. К недостаткам относят непродуманную конструкцию рабочей зоны ножа. Скошенная трава быстро налипает на внутреннюю поверхность ножа и начинает его тормозить.

Повышенным спросом в нашей стране также пользуется AL-KO 119 733 Classic 4.66 SP-A. Это уже бензиновая самоходная газонокосилка (с задним приводом). Для продвижения ее не нужно придерживать руками, направлять или каким-либо другим способом использовать физическую силу.





Ширина кошения устройства составляет 46 см, высота — в пределах 25−75 мм (на выбор доступно 7 позиций). Материал исполнения корпуса и несущей деки — металл. Вес аппарата — 31 кг.

В AL-KO 119 733 Classic 4.66 SP-A используется бензиновый четырехтактный мотор с 2,70 лошадиными силами. Подобного двигателя будет вполне достаточно для кошения участков с небольшими наклонами поверхности и неровностями почвы. Такая газонокосилка также хорошо подойдет для срезания сорняков с толстым стеблем.

Объем травосборника устройства составляет целых 65 литров. Кроме того, есть возможность выброса травы вбок или назад по ходу движения.

Основными плюсами устройства пользователи называют отличную проходимость, маневренность и простоту в использовании. К недостаткам можно отнести лишь отсутствие режима мульчирования скошенной травы.

Еще одна популярная бензиновая самоходная газонокосилка с задним приводом. Весит она ощутимо выше модели от компании AL-KO — 45 кг. Материал корпуса и деки — металл.

Ширина скашивания составляет внушительные 53 см, высота — 20−80 мм (выбирать можно из 8 уровней).





Мотор в сравнении с предыдущей моделью также более мощный — 6,50 лошадиных сил (против 2,70 в устройстве AL-KO). Благодаря этому Champion LM5347 можно отнести к классу высокомощных газонокосилок.

Кроме того, в ней предусмотрена функция мульчирования (специальная насадка идет в комплекте поставки). Объем травосборника составляет 70 литров. Также присутствуют режимы выброса скошенной травы вбок или назад.

По мнению пользователей , высокая мощность — главное достоинство этой газонокосилки. К минусам покупатели относят лишь возможность скорого выхода агрегата из строя при наезде на крупные камни или пеньки.