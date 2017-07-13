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Белорусов защитили от SMS-рассылок и дополнительных услуг операторов связи
14.07.2017 11:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Теперь оператору для оказания дополнительных услуг или проведения SMS-рассылки нужно будет получить выраженное согласие абонента. Такие нормы предусмотрены изменениями в Правилах оказания услуг электросвязи, которые вступят в силу уже через три месяца. Об этом сообщается на сайте Совета министров Беларуси, передает
Если ранее порядок предоставления дополнительных платных и бесплатных услуг электросвязи устанавливался оператором «в соответствии с договором», то теперь «предоставление дополнительных услуг электросвязи, включая бесплатные, оформляется путем заключения дополнительного соглашения к договору в письменной форме либо путем совершения абонентом конклюдентных действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение таких услуг».
Конклюдентные действия — действия лица, выражающие его волю установить правоотношение (например, совершить сделку), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении.
Таким образом, согласно новой норме абонент точно будет видеть, какие платные и бесплатные услуги он подключает, и будет осознанно давать на это согласие.
Также в Правила оказания услуг электросвязи внесены определения SMS-рассылок и правила их использования.
Рассылка SMS-сообщений — автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной последовательности) по сети сотовой связи.
Теперь оператор электросвязи обязан:
Эта норма защитит абонентов операторов от массовых SMS-рассылок, на которые они не давали согласия, а также даст возможность бесплатно отказаться от получаемых SMS-сообщений.
Постановление вступает в силу через три месяца после его опубликования — 12 октября 2017 года.
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Теперь оператору для оказания дополнительных услуг или проведения SMS-рассылки нужно...
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