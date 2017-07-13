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Белорусов защитили от SMS-рассылок и дополнительных услуг операторов связи

14.07.2017 11:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Белорусов защитили от SMS-рассылок и дополнительных услуг операторов связи

Теперь оператору для оказания дополнительных услуг или проведения SMS-рассылки нужно будет получить выраженное согласие абонента. Такие нормы предусмотрены изменениями в Правилах оказания услуг электросвязи, которые вступят в силу уже через три месяца. Об этом сообщается на сайте Совета министров Беларуси, передает TUT.BY.

Если ранее порядок предоставления дополнительных платных и бесплатных услуг электросвязи устанавливался оператором «в соответствии с договором», то теперь «предоставление дополнительных услуг электросвязи, включая бесплатные, оформляется путем заключения дополнительного соглашения к договору в письменной форме либо путем совершения абонентом конклюдентных действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение таких услуг».

Конклюдентные действия — действия лица, выражающие его волю установить правоотношение (например, совершить сделку), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении.

Таким образом, согласно новой норме абонент точно будет видеть, какие платные и бесплатные услуги он подключает, и будет осознанно давать на это согласие.

Также в Правила оказания услуг электросвязи внесены определения SMS-рассылок и правила их использования.

Рассылка SMS-сообщений — автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной последовательности) по сети сотовой связи.

Теперь оператор электросвязи обязан:

  • «осуществлять рассылку SMS-сообщений в сети других операторов электросвязи на основании заключенных с такими операторами договоров на прием и доставку рассылки SMS-сообщений;
  • осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя этих сообщений и при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки;
  • по заявлению абонента без взимания платы с абонента прекратить рассылку SMS-сообщений с указанного абонентом абонентского номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством».

Эта норма защитит абонентов операторов от массовых SMS-рассылок, на которые они не давали согласия, а также даст возможность бесплатно отказаться от получаемых SMS-сообщений.

Постановление вступает в силу через три месяца после его опубликования — 12 октября 2017 года.

 
 
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