Uber объединился «Яндекс.Такси» на постсоветском пространстве

«Яндекс» и Uber заключили соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок. По условиям сделки, будет создана новая компания, которая будет работать в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. При этом для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения.

После объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber. Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега.





Также Uber и «Яндекс» приняли решение проинвестировать в новую компанию $225 и 100 миллионов соответственно. Стоимость объединенной компании оценивается в $3,725 миллиарда. На 59,3% компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании.