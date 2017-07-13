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Мнение: все ненавидят новый Skype
14.07.2017 16:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Microsoft радикально поменяла дизайн мобильных приложений Skype и все пошло не так. Теперь компании приходится получать болезненную обратную связь от пользователей. Об этом
Новая версия мессенджера стала доступна для пользователей Android на протяжении последнего месяца, а для iPhone — пару недель назад. Рейтинги приложения во всем мире рухнули. Сейчас в британском App Store программа оценена в 1 звезду из 5, в американском — 1,5 звезды, в российском и белорусском — тоже 1,5.
«Последнее обновление — самая наспех составленная вещь, которую я видел за последнее время, — пишет один из рецензентов в App Store. — Структура вообще не похожа на Skype, система чатов — беспорядок, „Моменты“ просто кричат „Мы хотим быть такими же успешными, как SnapChat“».
Другие отзывы также ругают программу. Даже в Google Play Store, где общий рейтинг не зависит от версии, рейтинг Skype начал снижаться из-за множества единиц, полученных за последние недели.
«Microsoft радикально переработала Skype, чтобы больше сосредоточиться на обмене сообщениями, и это изменило то, к чему люди привыкли в Skype, — пишет Уоррен. — Вместо того, чтобы исправить недостатки, связанные с уведомлениями и ненадежной синхронизаций, Microsoft закрасила очевидные проблемы новыми функциями, которые позволяют использовать эмодзи в видеовызовах или публиковать „Моменты“, очень похожие на Snapchat».
Другие популярные службы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Facebook Messenger, по мнению эксперта, придерживаются основ, не меняя дизайн радикально. Успех WhatsApp во многом связан с его простотой и адаптивным дизайном.
«Теперь Microsoft должна либо вернуться к простоте, либо двигаться вперед и надеяться, что пользователи Skype примут эти большие изменения и не уйдут к другим», — пишет Уоррен.
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Microsoft радикально поменяла дизайн мобильных приложений Skype и все пошло не так. Теперь компании приходится получать болезненную обратную связь от пользователей....
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