Мнение: все ненавидят новый Skype

Microsoft радикально поменяла дизайн мобильных приложений Skype и все пошло не так. Теперь компании приходится получать болезненную обратную связь от пользователей. Об этом пишет обозреватель издания The Verge Том Уоррен.





Новая версия мессенджера стала доступна для пользователей Android на протяжении последнего месяца, а для iPhone — пару недель назад. Рейтинги приложения во всем мире рухнули. Сейчас в британском App Store программа оценена в 1 звезду из 5, в американском — 1,5 звезды, в российском и белорусском — тоже 1,5.

«Последнее обновление — самая наспех составленная вещь, которую я видел за последнее время, — пишет один из рецензентов в App Store. — Структура вообще не похожа на Skype, система чатов — беспорядок, „Моменты“ просто кричат „Мы хотим быть такими же успешными, как SnapChat“».

Другие отзывы также ругают программу. Даже в Google Play Store, где общий рейтинг не зависит от версии, рейтинг Skype начал снижаться из-за множества единиц, полученных за последние недели.





«Microsoft радикально переработала Skype, чтобы больше сосредоточиться на обмене сообщениями, и это изменило то, к чему люди привыкли в Skype, — пишет Уоррен. — Вместо того, чтобы исправить недостатки, связанные с уведомлениями и ненадежной синхронизаций, Microsoft закрасила очевидные проблемы новыми функциями, которые позволяют использовать эмодзи в видеовызовах или публиковать „Моменты“, очень похожие на Snapchat».

Другие популярные службы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Facebook Messenger, по мнению эксперта, придерживаются основ, не меняя дизайн радикально. Успех WhatsApp во многом связан с его простотой и адаптивным дизайном.

«Теперь Microsoft должна либо вернуться к простоте, либо двигаться вперед и надеяться, что пользователи Skype примут эти большие изменения и не уйдут к другим», — пишет Уоррен.