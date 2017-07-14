Необычный двухэкранный Meizu Pro 7 Plus: фото и цены

Недавно в Сети появились «живые» фото, характеристики и цены еще не анонсированного флагманского смартфона Meizu — Pro 7. Новая порция «утечек» раскрывает информацию об увеличенной версии смартфона — Meizu Pro 7 Plus.





Обозреватели ресурса Gizmochina отмечают, что черный смартфон на фотографии — Meizu Pro 7 Plus, а аппарат в золотом цвете — «младший» Pro 7. Внешних различий между двумя устройствами практически нет — отличаются лишь габариты. Основной «фишкой» обоих флагманов, скорее всего, станет вспомогательный экран на задних панелях их корпусов.

Не меньшее внимание привлекают сдвоенные основные камеры. По более ранним слухам, это будут модули компании Sony с разрешением в 12 Мп. Различия также коснутся «начинки» смартфонов. «Старший» Pro 7 Plus, вероятно, будет оснащаться процессором Exynos 8895, как в Samsung Galaxy S8. Meizu Pro 7 достанется чип от компании MediaTek — Helio X30.

Информации об официальной дате анонса или сроках поступления смартфонов в продажу пока нет. Ожидается, что цена на обычную версию Meizu Pro 7 Plus установится на уровне 486 долларов, а за более производительную модель (скорее всего, речь идет о модификации с большим объем памяти) попросят 560 долларов.

Посмотрите, сколько сегодня в Беларуси стоят другие флагманские смартфоны компании Meizu: