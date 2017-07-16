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"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

17.07.2017 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Витебске по одному из городских маршрутов не так давно запустили автобус с бесплатным интернетом. Пусть и не чудо, но приятно: специальный роутер ловит сигнал через 3G-сеть и раздает трафик пассажирам. В необычный автобус заглянуло «Время перемен» — совместный с velcom проект, в котором мы рассказываем о том, как новые технологии меняют привычную реальность. Наш материал — о том, как восприняли новшество витебчане, куда уходят гигабайты трафика и какое продолжение будет у эксперимента с Wi-Fi-транспортом.

«А паспорт водителю показывать?»

Для пилотного проекта выбрали самый протяженный городской маршрут — № 26. Он начинается на окраине города, в районе Тирасполь, проезжает через весь центр города, а заканчивается в поселке Руба — это в 17 км от Витебска. Руба, к слову, знаменита тем, что здесь расположен доломитовый карьер «Гралево». Маршрут, который автобус проходит примерно за 45 минут, включает 37 остановок. Время вполне достаточное, чтобы посмотреть очередной эпизод любимого сериала.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

— В Витебске есть и другие достаточно длинные маршруты, но предпочтение отдали тому, где расстояние между остановочными пунктами максимально. Так люди смогут без спешки зарегистрироваться для получения доступа в интернет. 26-й этим условиям соответствует, — комментирует начальник сектора автоматизированных систем управления филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» Владимир Кахро.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi
Владимир Кахро

26-й маршрут идет через Полоцкий рынок, проезжает мимо авто- и железнодорожного вокзала, минует знаменитый летний амфитеатр. Далее по улице Ленина идет параллельно Суворова — это витебский аналог минской Зыбицкой, где тусуется молодежь. Проехав драмтеатр и Кировский мост, автобус движется по длинной улице Гагарина. Спальные районы, промзона, загородное кольцо-развязка и конечный пункт — Руба.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

Решив ввести новый сервис, автопарк ставил перед собой задачу привлечь больше пассажиров в городской транспорт, сделать проезд комфортнее, дать людям возможность «идти в ногу со временем». Пока беспроводным интернетом оснастили только один автобус. Сейчас услуга обкатывается, а мобильный оператор собирает статистику по используемому трафику.

— В первую очередь, мы рассчитывали привлечь молодежный сегмент — наиболее активных пользователей 3G и смартфонов. Ведь Wi-Fi в автобусе — это ново, модно и удобно. Тестировали услугу на разных маршрутах — 11-м, 12-м, 14-м. Но именно на 26-м получился самый большой трафик. И число тех, кто пользуется интернетом в нашем автобусе, постоянно растет, — говорит специалист службы бизнес-продаж региона «Восток» компании velcom Татьяна Шестюк.

Ставку сделали на молодежь. Соцсети отреагировали на нововведение многочисленными комментариями. Каждый стал примерять ситуацию на себя. Были и такие отзывы: «Это только в одном автобусе? То есть нужно узнавать расписание? И оно обязательно будет не совпадать с моим…», «Пока идентификацию пройдешь, уже надо выходить», «А паспорт водителю надо будет показывать?»

Паспорт, конечно, показывать не надо. Тем более не надо спрашивать у водителя пароль и как подключиться. Регистрация в сети происходит по номеру телефона.

«Объемы трафика серьезные»

Wi-Fi-автобус ловим на остановке «Журжево». Узнать его можно по наклейке Free Wi-Fi на бортах и в салоне. Заходим со смартфоном наготове.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

В настройках телефона выбираем сеть: Free Autobus. Нажимаем «подключиться». Попадаем на портал авторизации, где нужно ввести номер мобильного телефона.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

Через несколько секунд на номер приходит четырехзначный код доступа. Вводим его — и все, мы онлайн. Попав в этот автобус в следующий раз, регистрироваться не придется: сеть «узнает» пользователя. Авторизация заняла не больше минуты.

Конечно же, первым делом интересует скорость соединения. 

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

В автобусе установлен мощный роутер компании Cisco, который получает сигнал по сети 3G и раздает интернет по Wi-Fi. Оборудование нивелирует все скачки сигнала, поэтому связь для пассажиров всегда остается стабильным. Максимальная скорость достигает 72 мб/с, а пользоваться интернетом одновременно могут до 80 пассажиров.

Интернет-сигнал стабильный по всему автобусу. Подключение происходит мгновенно после регистрации. 

«Для „Славянки“ — маршрут что надо»

Пассажиры автобуса — несколько человек пенсионного возраста, мужчины и женщины слегка за тридцать и молодежь. В смартфоны смотрят преимущественно последние.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

— Я в курсе про Wi-Fi на этом маршруте, пользуюсь. 26-й идет через весь центр, во время «Славянки» народа ездит очень много. Но в целом по этому маршруту ездят люди постарше, которым интернет не так важен, — делится наблюдениями витебчанка Анастасия. — Вообще, мне кажется, людей несколько отпугивает процедура регистрации. Вчера были в кофейне, хотели подключить Wi-Fi, а там: «Войти через Facebook». Спасибо, не надо.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

Однако регистрация по номеру телефона — это требование законодательства.

— Аналогичное решение было предложено и для пионерских лагерей, где вопрос защиты детей от вредной информации особенно актуален, — объясняет Татьяна Шестюк.

Когда мы были в Витебске, город жил «Славянским Базаром». Во время фестиваля, как обычно, здесь будет много гостей, в том числе зарубежных. Иностранцы, к слову, могут подключиться к интернету наравне с белорусами, точно также зарегистрировав номер мобильного телефона при авторизации.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

— Показательной станет статистика потребления интернет-трафика во время фестиваля, когда будут регистрироваться и белорусы, и гости, — говорит Татьяна Шестюк.

Заказчик услуги — автопарк — ходом тестирования доволен. Одна из целей — разнообразить досуг пассажиров — выполнена.

— Статистика, которую нам еженедельно предоставляют коллеги из velcom, показывает, что сразу после введения услуги объем трафика был минимальным. Сейчас видно, что уже многие пользуются бесплатным интернетом. За пять дней использовано в районе одного гигабайта входящего трафика — это много. Но, похоже, это только начало — мобильный интернет пользуется популярностью", — говорит Владимир Кахро.

В дальнейшем автопарк планирует оснастить Wi-Fi-интернетом еще около 50 рейсовых автобусов на разных маршрутах.

"А паспорт водителю показывать?" Белорусы осваивают автобусы с бесплатным Wi-Fi

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Материал подготовлен при поддержке velcom.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске по одному из городских маршрутов не так давно запустили автобус с бесплатным интернетом. Пусть и не чудо, но приятно: специальный роутер ловит...

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