В Витебске по одному из городских маршрутов не так давно запустили автобус с бесплатным интернетом. Пусть и не чудо, но приятно: специальный роутер ловит сигнал через 3G-сеть и раздает трафик пассажирам. В необычный автобус заглянуло «Время перемен» — совместный с velcom проект, в котором мы рассказываем о том, как новые технологии меняют привычную реальность. Наш материал — о том, как восприняли новшество витебчане, куда уходят гигабайты трафика и какое продолжение будет у эксперимента с Wi-Fi-транспортом.

«А паспорт водителю показывать?»

Для пилотного проекта выбрали самый протяженный городской маршрут — № 26. Он начинается на окраине города, в районе Тирасполь, проезжает через весь центр города, а заканчивается в поселке Руба — это в 17 км от Витебска. Руба, к слову, знаменита тем, что здесь расположен доломитовый карьер «Гралево». Маршрут, который автобус проходит примерно за 45 минут, включает 37 остановок. Время вполне достаточное, чтобы посмотреть очередной эпизод любимого сериала.





— В Витебске есть и другие достаточно длинные маршруты, но предпочтение отдали тому, где расстояние между остановочными пунктами максимально. Так люди смогут без спешки зарегистрироваться для получения доступа в интернет. 26-й этим условиям соответствует, — комментирует начальник сектора автоматизированных систем управления филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» Владимир Кахро.



Владимир Кахро

26-й маршрут идет через Полоцкий рынок, проезжает мимо авто- и железнодорожного вокзала, минует знаменитый летний амфитеатр. Далее по улице Ленина идет параллельно Суворова — это витебский аналог минской Зыбицкой, где тусуется молодежь. Проехав драмтеатр и Кировский мост, автобус движется по длинной улице Гагарина. Спальные районы, промзона, загородное кольцо-развязка и конечный пункт — Руба.





Решив ввести новый сервис, автопарк ставил перед собой задачу привлечь больше пассажиров в городской транспорт, сделать проезд комфортнее, дать людям возможность «идти в ногу со временем». Пока беспроводным интернетом оснастили только один автобус. Сейчас услуга обкатывается, а мобильный оператор собирает статистику по используемому трафику.

— В первую очередь, мы рассчитывали привлечь молодежный сегмент — наиболее активных пользователей 3G и смартфонов. Ведь Wi-Fi в автобусе — это ново, модно и удобно. Тестировали услугу на разных маршрутах — 11-м, 12-м, 14-м. Но именно на 26-м получился самый большой трафик. И число тех, кто пользуется интернетом в нашем автобусе, постоянно растет, — говорит специалист службы бизнес-продаж региона «Восток» компании velcom Татьяна Шестюк.

Ставку сделали на молодежь. Соцсети отреагировали на нововведение многочисленными комментариями. Каждый стал примерять ситуацию на себя. Были и такие отзывы: «Это только в одном автобусе? То есть нужно узнавать расписание? И оно обязательно будет не совпадать с моим…», «Пока идентификацию пройдешь, уже надо выходить», «А паспорт водителю надо будет показывать?»

Паспорт, конечно, показывать не надо. Тем более не надо спрашивать у водителя пароль и как подключиться. Регистрация в сети происходит по номеру телефона.

«Объемы трафика серьезные»

Wi-Fi-автобус ловим на остановке «Журжево». Узнать его можно по наклейке Free Wi-Fi на бортах и в салоне. Заходим со смартфоном наготове.





В настройках телефона выбираем сеть: Free Autobus. Нажимаем «подключиться». Попадаем на портал авторизации, где нужно ввести номер мобильного телефона.





Через несколько секунд на номер приходит четырехзначный код доступа. Вводим его — и все, мы онлайн. Попав в этот автобус в следующий раз, регистрироваться не придется: сеть «узнает» пользователя. Авторизация заняла не больше минуты.

Конечно же, первым делом интересует скорость соединения.





В автобусе установлен мощный роутер компании Cisco, который получает сигнал по сети 3G и раздает интернет по Wi-Fi. Оборудование нивелирует все скачки сигнала, поэтому связь для пассажиров всегда остается стабильным. Максимальная скорость достигает 72 мб/с, а пользоваться интернетом одновременно могут до 80 пассажиров.

Интернет-сигнал стабильный по всему автобусу. Подключение происходит мгновенно после регистрации.

«Для „Славянки“ — маршрут что надо»

Пассажиры автобуса — несколько человек пенсионного возраста, мужчины и женщины слегка за тридцать и молодежь. В смартфоны смотрят преимущественно последние.





— Я в курсе про Wi-Fi на этом маршруте, пользуюсь. 26-й идет через весь центр, во время «Славянки» народа ездит очень много. Но в целом по этому маршруту ездят люди постарше, которым интернет не так важен, — делится наблюдениями витебчанка Анастасия. — Вообще, мне кажется, людей несколько отпугивает процедура регистрации. Вчера были в кофейне, хотели подключить Wi-Fi, а там: «Войти через Facebook». Спасибо, не надо.





Однако регистрация по номеру телефона — это требование законодательства.

— Аналогичное решение было предложено и для пионерских лагерей, где вопрос защиты детей от вредной информации особенно актуален, — объясняет Татьяна Шестюк.

Когда мы были в Витебске, город жил «Славянским Базаром». Во время фестиваля, как обычно, здесь будет много гостей, в том числе зарубежных. Иностранцы, к слову, могут подключиться к интернету наравне с белорусами, точно также зарегистрировав номер мобильного телефона при авторизации.





— Показательной станет статистика потребления интернет-трафика во время фестиваля, когда будут регистрироваться и белорусы, и гости, — говорит Татьяна Шестюк.

Заказчик услуги — автопарк — ходом тестирования доволен. Одна из целей — разнообразить досуг пассажиров — выполнена.

— Статистика, которую нам еженедельно предоставляют коллеги из velcom, показывает, что сразу после введения услуги объем трафика был минимальным. Сейчас видно, что уже многие пользуются бесплатным интернетом. За пять дней использовано в районе одного гигабайта входящего трафика — это много. Но, похоже, это только начало — мобильный интернет пользуется популярностью", — говорит Владимир Кахро.

В дальнейшем автопарк планирует оснастить Wi-Fi-интернетом еще около 50 рейсовых автобусов на разных маршрутах.





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Материал подготовлен при поддержке velcom .