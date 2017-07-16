«По утрам дорожки Центрального парка забиты людьми», — говорит 62-летний житель Нью-Йорка Оуэн Армстронг. Субботнее утро он, как и тысячи американцев, проводит именно здесь. Огромная территория в Манхэттене заполнена людьми. Одни ходят по тротуарам вдоль пруда, другие бегают по дорожкам или ездят на велосипедах, третьи выгуливают собак на огражденной территории. Утренний Нью-Йорк — прямая противоположность ночному. Он чистый, ухоженный, тихий и «здоровый». Полусонный мегаполис пахнет свежестью, а звучит пением птиц и лаем собак с примесью шума пролетающих самолетов. Пережив ночные светошумовые атаки Тайм Сквер, сюда хочется прийти хотя бы для того, чтобы «почистить чакры» перед новым трудовым днем. Поэтому типичный нью-йоркский зожник начинает свое утро с чашечки декофеинового кофе без сахара, органического йогурта, безглютенового тоста и пробежки по Центральному парку.

Мы продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле в совместном с « Корона Техно » проекте.









Около миллиарда долларов инвестиций

«О, это замечательное зрелище, когда автомобили выходят на прогулку в Централ-парк! Нельзя отделаться от мысли, что этот громадный парк, расположенный посредине Нью-Йорка, устроен для того, чтобы автомобили могли подышать там свежим воздухом. В парке есть только автомобильные дороги, пешеходам места оставили очень мало», — такие впечатления остались у Ильфа и Петрова от посещения Центрального парка Нью-Йорка.





Писатели посетили одну из главных достопримечательностей Нью-Йорка в неподходящее время. В те годы парк только начал восстанавливаться после разрухи и запустенья начала века, связанных с недостаточным финансированием.

Хотя им еще повезло — в 60-х это место выглядело еще хуже. Очередной кризис вновь урезал финансирование парка. Лужайки облюбовали асоциальные элементы, на стенах зданий и памятников «красовались» граффити, по территории валялись горы мусора. Как вспоминают старожилы, в те годы здесь было больше крыс, чем людей.





Ренессанс начался в 1980 году после создания некоммерческой организации по сохранению Центрального парка и предложения отойти от государственного финансирования к частному. Идея подключить жителей города к уходу за памятником природы прижилась. На сегодняшний день 75% годового бюджета Центрального парка, а это 67 миллионов долларов, формируется за счет частных пожертвований. C 1980 года в эту территорию инвестировали свыше 950 миллионов долларов.

«Место для ваших ягодиц»

Утром до Центрального парка можно добраться практически из любой части Манхэттена без карты. Просто следуйте за бегунами, которые трусцой движутся по опустевшим улицам к центру острова. Они проведут вас мимо закрытых уличных лавок с фастфудом и сувенирами, многочисленных кофеен, ресторанов и магазинов прямо к воротам — кротовой норе, нырнув в которую вы попадете в совершенно другой Манхэттен, где небоскребы не нависают над тобой, закрывая небо, а робко выглядывают из-за пышных крон деревьев.





Шум транспорта сменяется пением птиц и шелестом листьев, запах метро и фастфуда вытесняет аромат свежескошенной травы, а теплые лучи утреннего солнца не слепят, отражаясь от стекол, а рисуют причудливые картины на тротуарах и газонах, пробиваясь сквозь ветви вязов.

Сам того не замечая, ты следуешь по тропинке все глубже в парк. Здесь все устроено настолько органично, что можно любоваться всем: огромными полями для игры в бейсбол, территориями для выгула собак, детскими площадками с бескрайними песочницами, деревянными замками, шведскими стенками, качелями, горками, турниками.

Даже лавочки здесь больше, чем места для сидения. В парке их около 9 тысяч. Примерно на половине установлены таблички с памятными надписями.



Фото сделано на Samsung Galaxy S8

Первые шильды на лавочках появились в 1986 году. Таким образом администрация парка решила собирать деньги на уход за скамейками и прилегающей территорией. Более 20 лет назад услуга стоила 5 тысяч долларов. Сейчас — в два раза больше. За эти деньги любой желающий может изготовить и повесить на лавочку табличку со своим текстом.

Услуга пользуется спросом. Табличками американцы признаются друг другу в любви, делают предложение, чтят память умерших родных и домашних питомцев, радуются рождению детей.

— Я очень тебя люблю и жду не дождусь нашей свадьбы… но если мы поссоримся, то ты всегда можешь поспать здесь, — гласит надпись на табличке.

— Сядь. Расслабься. Сделай глубокий вдох. Наслаждайся этим днем, — советует другая лавочка.

— Место для ваших ягодиц, — шутит третья.





Помимо таблички на лавочку, в Центральном парке можно взять под опеку одно из 20 тысяч деревьев. Любому желающему позволят выбрать тот единственный дуб, каштан или другое дерево и перечислить 5 тысяч долларов на его содержание. В обмен меценату разрешат заложить шестиконечную плитку с памятным текстом.

А еще можно поддержать детские площадки. Ежегодно в песочницах Центрального парка меняют 120 тонн песка. Любой желающий может перечислить на эти цели 25, 50 или 75 долларов и получить сертификат, в котором будет указана дата пожертвования и количество песка, которое на эту сумму купили.



Ваша возлюбленная не любит получать в подарок букеты цветов? Можете перечислить от 50 до 150 долларов Центральному парку и они на эти деньги купят и высадят в клумбах нарциссы, тюльпаны или хризантемы. Кроме того они отправят человеку, в честь которого вы сделали пожертвование, соответствующий сертификат.

Все собранные средства идут на содержание парка, уборку, уход и обновление. Бухгалтерия, которая выкладывается на сайте администрации, настолько подробная, что ее лень читать.





«У нас бегают все»

Парка, который застали Ильф и Петров, уже нет. Современный Центральный парк занят не автомобилями, а бегунами и велосипедистами. Для сторонников здорового образа жизни здесь обустроили несколько многополосных дорожек. Правила на них такие же, как и на трассе: кто бежит медленнее — держится правее. Утром и вечером движение на них интенсивное.



— У нас бегают все: дети, молодые, старики, мамы и папы с колясками, — объяснил нам 62-летний житель Нью-Йорка Оуэн Армстронг.

Оуэн всю свою жизнь занимался шорт-треком. Когда ушел из спорта, не смог сидеть на диване и решил заняться дуатлоном — видом спорта, который включает в себя этап бега, затем велогонку и опять беговую дистанцию. Теперь каждое утро его можно встретить на тренировке в Центральном парке. В день нашей с ним беседы Оуэн стоял на пешеходном переходе на трассе и регулировал движение, чтобы прохожие не мешали бегунам.

— По утрам в Центральном парке всегда много людей. Кто не бегает, тот ездит на велосипеде или на коляске. В Нью-Йорке люди очень много времени уделяют спорту, — рассказал собеседник.

В парке есть несколько маршрутов. Оуэн предпочитает самый продолжительный — 9,66 километров, который проходит по периметру.

— Для меня такая дистанция — это минимум, — смеется Оуэн.





Пока бегуны наворачивают очередной круг по Центральному парку, торговцы уличной едой устанавливают свои тележки. Их здесь немного и все выполнены в едином стиле. Места для тележек строго определены и реализуются через аукцион. Выходец из Бангладеш Джиаф объяснил, что торговцы арендуют тележку и торговое место у частной компании, которая занимается уличной торговлей. Вот уже семь лет Джиаф работает в Центральном парке 5 дней в неделю с утра до вечера.





— Нью-Йорк — это город бегунов. В Центральном парке никогда не бывает пусто. Даже ночью, когда он закрыт. Утром и вечером тут бегают, занимаются спортом, а днем — отдыхают. Тут и туристов много — это ж главная достопримечательность города.

По словам Джиафа, Центральный парк для торговли ход-догами идеальное место. Ньюйоркские зожники зачастую пробегают мимо, а вот туристы останавливаются. В среднем в день он продает около 200 малюсеньких трехдолларовых хот-догов. Таким образом за день только на этом он «поднимает» 600 долларов. А ведь еще есть бретцели, бейглы с крим-чизом, кофе, чай и прохладительные напитки.





«Мое любимое место. В моем любимом парке»

Центральный парк занимает площадь в 341 гектар. По самым приблизительным подсчетам агентов по недвижимости гипотетическая стоимость земли по состоянию на 2005 год составляла примерно 528 миллиардов долларов. Чтобы его купить за эту же цену сейчас, всем жителям Земли пришлось бы скинуться примерно по 75 долларов.





Однако даже в этом случае его никто не продаст — слишком любят его ньюйоркцы. Они с удовольствием участвуют в его финансировании. Об этом свидетельствует огромное количество табличек на лавочках с признаниями в любви к Центральному парку. Тех самых, что стоят по 10 тысяч долларов за штуку.





— В этом великолепном парке я гулял, разговаривал, сидел, читал. Жизнь сложнее, чем прогулка в парке и я прожил ее по-своему.

— Мое любимое место. В моем любимом парке. В моем самом любимом городе в мире.

— Спасибо тебе, Центральный парк, за много замечательных лет, которые мы все провели в твоих любящих объятьях.





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