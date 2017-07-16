Слепые смогут видеть: миниатюрный чип будет проецировать изображение прямо в мозг

Ученые Университета Райса (Техас, США) анонсировали свое новое изобретение — микрочип для мозга, который позволит человеку получать внешнюю картинку без участия глаз. Это позволит «видеть» даже полностью слепым людям.



Фото: Университет Райса

Чип (плоский микроскоп, FlatScope) имплантируется в мозг человека, воздействует на нейронные сети и должен обнаруживать гораздо больше клеток, чем все существующие подобные устройства (ученые надеются «увидеть» около миллиона нейронов).

FlatScope является частью программы DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США), в рамках которой планируется создание целого нейронного интерфейса с помощью датчиков, пересылающих аудиовизуальные данные в мозг, тем самым заменяя любые недостающие чувства.

Ученые надеются, что их разработки помогут человечеству победить слепоту и глухоту.