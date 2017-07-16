Флагманский смартфон Nokia 8 дебютирует 31 июля

Презентация нового флагманского смартфона Nokia 8 состоится 31 июля. Об этом порталу GSMArena сообщил неназванный скандинавский ритейлер.

Аппарату приписывают 5,3-дюймовый экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Также гаджет порадует камерой с двумя 13-мегапиксельными объективами. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat. На этом подробности исчерпаны.





Смартфон Nokia 8 выйдет в синем и серебристом вариантах, а также в золотом с синими вставками и золотом с медными вставками. Стоимость устройства составит 589 евро.