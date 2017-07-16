На японской краудфандинговой площадке Makuake начался сбор средств на производство устройства под названием Kunkun Body. Оно улавливает неприятные запахи, идущие от человека и подсказывает, откуда они.





Kunkun Body – это детектор запахов, разработанный японской компанией Konica Minolta. Прибор подключается к смартфону и сканирует четыре основные проблемные зоны человека – голову, пространство за ушами, ноги и подмышки.

При обнаружении неприятных запахов, гаджет указывает, откуда конкретно они поступают. По словам создателей аксессуара, Kunkun Body может определять три типа запаха человека – пота, жира и старческого запаха. Вся полученная информация дублируется на экране смартфона через приложение.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гаджет Kunkun Body подскажет, когда вам пора помыться На японской краудфандинговой площадке Makuake начался сбор средств на производство устройства под названием Kunkun Body. Оно улавливает неприятные запахи, идущие от...

Гаджет появится в продаже в Японии в декабре по цене в 260 долларов. Можно ли будет его купить на мировом рынке, пока не сообщается.