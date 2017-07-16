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Гаджет Kunkun Body подскажет, когда вам пора помыться

17.07.2017 13:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На японской краудфандинговой площадке Makuake начался сбор средств на производство устройства под названием Kunkun Body. Оно улавливает неприятные запахи, идущие от человека и подсказывает, откуда они.

Гаджет Kunkun Body подскажет, когда вам пора помыться

Kunkun Body – это детектор запахов, разработанный японской компанией Konica Minolta. Прибор подключается к смартфону и сканирует четыре основные проблемные зоны человека – голову, пространство за ушами, ноги и подмышки.

При обнаружении неприятных запахов, гаджет указывает, откуда конкретно они поступают. По словам создателей аксессуара, Kunkun Body может определять три типа запаха человека – пота, жира и старческого запаха. Вся полученная информация дублируется на экране смартфона через приложение.

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Гаджет появится в продаже в Японии в декабре по цене в 260 долларов. Можно ли будет его купить на мировом рынке, пока не сообщается.
 
 
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На японской краудфандинговой площадке Makuake начался сбор средств на производство устройства под названием Kunkun Body. Оно улавливает неприятные запахи, идущие от...

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