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Гаджет Kunkun Body подскажет, когда вам пора помыться
17.07.2017 13:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На японской краудфандинговой площадке Makuake
Kunkun Body – это детектор запахов, разработанный японской компанией Konica Minolta. Прибор подключается к смартфону и сканирует четыре основные проблемные зоны человека – голову, пространство за ушами, ноги и подмышки.
При обнаружении неприятных запахов, гаджет указывает, откуда конкретно они поступают. По словам создателей аксессуара, Kunkun Body может определять три типа запаха человека – пота, жира и старческого запаха. Вся полученная информация дублируется на экране смартфона через приложение.
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На японской краудфандинговой площадке Makuake начался сбор средств на производство устройства под названием Kunkun Body. Оно улавливает неприятные запахи, идущие от...
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