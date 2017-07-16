Флагманский смартфон LG V30 будет продаваться в Европе

Новый флагманский смартфон LG V30, презентация которого состоится 31 августа на берлинской выставке IFA 2017, будет официально доступен на европейском рынке. Об этом сообщил бывший главный редактор портала SamMobile.

Предшествующие LG V10 и LG V20 официально не продавались в странах Европы. Однако грядущий LG V30 станет исключением, что может быть связано с низкими продажами смартфона LG G6, который затерялся в тени Galaxy S8.





LG V30 приписывают 6,2-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 18:9, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 (или 836), 6 ГБ оперативной памяти и двойную 13-мегапиксельную камеру. Емкость аккумуляторной батареи неизвестна.

Информация о цене смартфона LG V30 отсутствует.