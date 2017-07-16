ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung выпустит сразу три смартфона с двойной камерой

17.07.2017 09:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Samsung готовит к выпуску сразу несколько смартфонов, оснащенных сдвоенной камерой. Первым таким аппаратом станет китайская версия бюджетного Galaxy J7 (2017). Затем выйдет недорогой Galaxy C10 с вертикально расположенными объективами, который также будет доступен только на азиатских рынках. Фотография данного аппарата опубликована ниже.

Samsung выпустит сразу три смартфона с двойной камерой

Также двойная камера достанется флагманскому смартфону Galaxy Note 8, презентация которого состоится 23 августа. Гаджету приписывают камеру с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным телеобъективом. В добавок к этому устройство сможет похвастаться трехкратным оптическим зумом.

Двойная камера позволяет делать качественным снимки с эффектом размытия заднего плана, а также менять фокусировку на уже сделанных снимках, если такая возможность заложена в программное обеспечение.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Samsung готовит к выпуску сразу несколько смартфонов, оснащенных сдвоенной камерой. Первым...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Флагманский смартфон Nokia 8 дебютирует 31 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика