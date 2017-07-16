Samsung выпустит сразу три смартфона с двойной камерой

Компания Samsung готовит к выпуску сразу несколько смартфонов, оснащенных сдвоенной камерой. Первым таким аппаратом станет китайская версия бюджетного Galaxy J7 (2017). Затем выйдет недорогой Galaxy C10 с вертикально расположенными объективами, который также будет доступен только на азиатских рынках. Фотография данного аппарата опубликована ниже.





Также двойная камера достанется флагманскому смартфону Galaxy Note 8, презентация которого состоится 23 августа. Гаджету приписывают камеру с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным телеобъективом. В добавок к этому устройство сможет похвастаться трехкратным оптическим зумом.

Двойная камера позволяет делать качественным снимки с эффектом размытия заднего плана, а также менять фокусировку на уже сделанных снимках, если такая возможность заложена в программное обеспечение.