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Астрономы зафиксировали необъяснимые сигналы от красного карлика

17.07.2017 15:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Звезда Росс 128 ведет себя крайне необычно: испускает вспышки, природу которых пока никто на Земле не может объяснить. Об этом рассказывает Popular Mechanics.

Астрономы зафиксировали необъяснимые сигналы от красного карлика
Звезда в представлении 3D-художников. Изображение: wikimedia.org / Celestia

Красный карлик Росс 128 расположен на расстоянии 11 световых лет от нас в созвездии Дева. Эта звезда занимает 12-е место по близости к Солнцу. Росс 128 производит спорадические мощные вспышки, губительные для жизни, которая в теории могла там зародиться.

В мае этого года ученые обнаружили, что Росс 128 испускает очень необычные радиосигналы. За звездой наблюдали в течение 10 минут, за это время вспышки были «почти периодическими».

Абель Мендес из Университета Пуэрто-Рико описал их как «широкополосные квазипериодические неполяризованные импульсы с очень сильной дисперсией». Специалист назвал явление «очень своеобразным», объяснить его природу пока не удалось.

«Мы считаем, что эти сигналы не вызваны помехами от земных источников, так как они являются уникальными для Росс 128 и не наблюдались у других звезд», — отмечает астроном.

Ученые выдвинули несколько гипотез. Наиболее вероятно, что это сигналы от солнечных вспышек II типа — правда, с крайне необычными характеристиками. Также сигналы может отправлять спутник, построенный людьми и попавший на высокую орбиту. Однако раньше специалист не сталкивался с такими сигналами от спутника. К тому же источником может быть какой-либо объект, находящийся в поле зрения рядом с красным карликом.

Исследователи отмечают, что не могут полностью исключить гипотезу о внеземной жизни. Правда, эту версию будет возможно рассматривать в последнюю очередь, когда все остальные предположения опровергнут. В это воскресенье ученые повторили наблюдение за звездой, о результатах станет известно в ближайшее время.

 
 
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Звезда Росс 128 ведет себя крайне необычно: испускает вспышки, природу которых пока никто на Земле не может объяснить. Об этом рассказывает Popular Mechanics.

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