Инсайдер подтвердил одну из главных особенностей топового Nokia 8

Известный «поставщик утечек» @evleaks опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото основной камеры еще не анонсированного флагманского смартфона Nokia 8. Этим он подтвердил информацию о начале сотрудничества между компанией HMD Global, владеющей правами на бренд Nokia, и ZEISS.





Для удобства фото перевернуто. В смартфоне камера, скорее всего, будет расположена вертикально.

На фото хорошо различимы два одинаковых глазка камер, темный кружок системы лазерной автофокусировки, двухцветная светодиодная вспышка и надпись ZEISS. Последнее говорит об использовании в смартфоне оптики знаменитого немецкого фото-производителя.

Все эти элементы расположены на темно-синем фоне. Вероятно, таким будет один из цветов задней панели корпуса устройства.

По более ранней информации , Nokia 8 оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835 (ранее говорилось о более простом процессоре Snapdragon 660). Оперативной памяти в устройстве, скорее всего, будет 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Модель для Европы также оснастят слотами для двух SIM-карт, а разрешение обоих основных камер составит 12 Мп.

В комментариях под постом пользователи начали предполагать, каким получится финальный дизайн флагмана. Вот один из вариантов.





О дате официального анонса новинки пока ничего не известно. Ранее сообщалось, что в продажу в Европе смартфон поступит уже 31 июля по цене в 598 евро.

А пока в Беларуси можно купить более младшие смартфоны в линейке. Ниже — актуальные предложения по ним: