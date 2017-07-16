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Инсайдер подтвердил одну из главных особенностей топового Nokia 8
17.07.2017 18:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Известный «поставщик утечек» @evleaks
Для удобства фото перевернуто. В смартфоне камера, скорее всего, будет расположена вертикально.
На фото хорошо различимы два одинаковых глазка камер, темный кружок системы лазерной автофокусировки, двухцветная светодиодная вспышка и надпись ZEISS. Последнее говорит об использовании в смартфоне оптики знаменитого немецкого фото-производителя.
Все эти элементы расположены на темно-синем фоне. Вероятно, таким будет один из цветов задней панели корпуса устройства.
По более
В комментариях под постом пользователи начали предполагать, каким получится финальный дизайн флагмана. Вот один из вариантов.
О дате официального анонса новинки пока ничего не известно. Ранее сообщалось, что в продажу в Европе смартфон поступит уже 31 июля по цене в 598 евро.
А пока в Беларуси можно купить более младшие смартфоны в линейке. Ниже — актуальные предложения по ним:
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Известный «поставщик утечек» @evleaks опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото основной камеры еще не анонсированного флагманского смартфона Nokia 8. Этим он подтвердил...
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