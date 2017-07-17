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4 современных тренда разработки приложений, к которым нужно прислушаться
18.07.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Девелопмент мобильных приложений - это динамически развивающаяся среда, которая с каждым годом претерпевает все больше изменений. Благодаря доступности быстрого интернета и высокоскоростных процессоров, смартфоны превратились в генерирующие прибыль машины. Но резкий скачок вовлеченности потребителей в мобайл случился всего два года назад:
В среде разработчиков ведется жесткая конкуренция, поэтому чуть ли не каждый день на рынке появляются новые IT-решения, а повышающийся спрос заставляет девелоперов придумывать все больше и больше фишек, которые способны привлечь привередливого покупателя.
“Обновления в iOS App Store утверждает живой человек. У вашего приложения может быть высокий процент отказа из-за отсутствия какой-нибудь мелкой фичи, вроде функции увеличения шрифта. Вы должны следовать строгим гайдлайнам Apple, чтобы ваше обновление попало в магазин, а потом еще и постараться сделать так, чтобы потребители к вам вернулись. При этом в магазине размещены еще 456 приложений такой же категории, платных и бесплатных. А теперь представьте себе подобное конкурентное давление”, - говорит Сергей Седляр, директор
Если даже подобные недостатки UI могут заставить мозаичное мышление современного человека навсегда забыть о вас, то временной лаг между вами и мировыми трендами способен разбить ваш проект в пух и прах.
Так как же разработать приложение в 2017 году и не облажаться?
1. Instant Apps
На I/O 2016 Google представил Android Instant Apps. С помощью этого хитроумного новшества вы можете испытать понравившееся приложение не устанавливая его. Таким образом пользователи могут бесшовно протестировать огромное число приложений, а разработчики - показать, чего стоят их навыки.
2. Augmented Reality (AR) + Virtual Reality (VR)
“О дополненной реальности все вспомнили во время прошлогоднего бума игры Pokemon Go. До этого существовали такие игры как Ingress, Real Strike и Clandestine Anomaly, но в их продвижение было вложено гораздо меньше денег”, - говорит Сергей.
Google представили очки виртуальной реальности, которые претерпели огромные изменения доступности и производительности. Приложения, совместимые с VR-очками естественно намного более интересны потребителям, нежели простые игры. Кроме развлечений, приложения с AV можно разрабатывать в фэшне, дизайне, путеводителях и образовании. Скоро дополненная реальность будет значить в нашей жизни намного больше, чем мы можем представить сейчас.
3. Internet of Things (IoT)
Интернет вещей - это умные дома и беспилотные автомобили. IoT требует использования комплексной платформы и сложной архитектуры back-end, но именно за этим будущее.
“Технология IoT позволит вашем электрочайнику, телефону и веб-камере автономно взаимодействовать друг с другом и начать заваривать вам крепкий зеленый чай ровно три минуты сразу после восхода солнца; вашей машине - использовать информацию о пробках, погоде и GPS, чтобы вовремя доставить ваших детей в детский сад.”
4. RMAD 3.0
В 2008 году на рынок ворвались MEAP (англ. Mobile Enterprise Application Platform) - платформы для корпоративных мобильных приложений. Их называли мультиканальным набором инструментов для разработки приложений с тремя и более операционными и серверными системами. Однако ожиданий данное решение не оправдало, так как подход “one size” оказался Львом Толстым только на словах. Существенные ограничения в принципе не вызывали восторг, а привязка к поставщику и вовсе исключила возможность перехода на другую платформу.
В 2012 появились MADP (англ. Mobile Application Development Platform), которые были лучше MEAP, но не слишком.
Примерно в том же временном промежутке появились MBaaS (англ. Mobile backend as a service), которые предлагали инструменты интеграции для создания сервисов back-end, совместимых с front-end приложениями.
“Провайдеры стремились дать разработчикам возможность создать отличный UX и отвлечься от монотонной работы с инфраструктурой back-end, - резюмирует Сергей Седляр. - Однако этот подход создал свои сложности: в последствии разработчикам приходилось миксовать лучшие из MADP с лучшими из MBaaS, что в свою очередь приводило к той же самой сложной, медленной и дорогостоящей конструкции”.
В 2014 году Gartner создал категорию RMAD (англ. Rapid Mobile App Development) - новое слово в разработке приложений в прямом и переносном смысле.
“Они в каком-то смысле стали лего для айтишников: вот один кирпичик - это front-end, вот второй - back-end, соединяем их и получаем быстрое и простое решение”.
Демократизация в сфере мобильности создала новое поколение разработчиков. Фрагментированность экосистемы, существенные издержки, плохой UX и малый функционал - именно это могли в 2008 году предложить девелоперы RMАD. Сейчас они выросли до мощных платформ для создания полноценно функционирующих приложений с возможностью преобразования сложных систем и процессов, не жертвуя при этом простотой использования.
“Если сравнивать рынок сейчас и рынок пять лет назад, - говорит Сергей, - разработать приложение стало максимально просто. Наши ВУЗы дают отличную базу талантливым программистам, которые довольно быстро становятся отличными профессионалами. Не ждите, пока появятся новые платформы - начинайте работать прямо сейчас! ”
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Девелопмент мобильных приложений - это динамически развивающаяся среда, которая с каждым годом претерпевает...
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