4 современных тренда разработки приложений, к которым нужно прислушаться

Девелопмент мобильных приложений - это динамически развивающаяся среда, которая с каждым годом претерпевает все больше изменений. Благодаря доступности быстрого интернета и высокоскоростных процессоров, смартфоны превратились в генерирующие прибыль машины. Но резкий скачок вовлеченности потребителей в мобайл случился всего два года назад:

потребление диджитал-версий знаменитых печатных изданий подскочило на 135%;

приложения для кастомизации интерфейса стали на 332% популярнее;

успех приложений-органайзеров вроде Wunderlist, Pocket, Google Keep и Letterspace увеличился на 125%;

лайфстайл- и шопинг-приложения по-настоящему взорвали рынок и не собираются останавливаться;

приложения для фитнеса и здоровья, а также социальные сети развиваются более чем стремительно.

В среде разработчиков ведется жесткая конкуренция, поэтому чуть ли не каждый день на рынке появляются новые IT-решения, а повышающийся спрос заставляет девелоперов придумывать все больше и больше фишек, которые способны привлечь привередливого покупателя.

“Обновления в iOS App Store утверждает живой человек. У вашего приложения может быть высокий процент отказа из-за отсутствия какой-нибудь мелкой фичи, вроде функции увеличения шрифта. Вы должны следовать строгим гайдлайнам Apple, чтобы ваше обновление попало в магазин, а потом еще и постараться сделать так, чтобы потребители к вам вернулись. При этом в магазине размещены еще 456 приложений такой же категории, платных и бесплатных. А теперь представьте себе подобное конкурентное давление”, - говорит Сергей Седляр, директор iMedia Solutions .

Если даже подобные недостатки UI могут заставить мозаичное мышление современного человека навсегда забыть о вас, то временной лаг между вами и мировыми трендами способен разбить ваш проект в пух и прах.

Так как же разработать приложение в 2017 году и не облажаться?

1. Instant Apps

На I/O 2016 Google представил Android Instant Apps. С помощью этого хитроумного новшества вы можете испытать понравившееся приложение не устанавливая его. Таким образом пользователи могут бесшовно протестировать огромное число приложений, а разработчики - показать, чего стоят их навыки.





2. Augmented Reality (AR) + Virtual Reality (VR)

“О дополненной реальности все вспомнили во время прошлогоднего бума игры Pokemon Go. До этого существовали такие игры как Ingress, Real Strike и Clandestine Anomaly, но в их продвижение было вложено гораздо меньше денег”, - говорит Сергей.

Google представили очки виртуальной реальности, которые претерпели огромные изменения доступности и производительности. Приложения, совместимые с VR-очками естественно намного более интересны потребителям, нежели простые игры. Кроме развлечений, приложения с AV можно разрабатывать в фэшне, дизайне, путеводителях и образовании. Скоро дополненная реальность будет значить в нашей жизни намного больше, чем мы можем представить сейчас.





3. Internet of Things (IoT)

Интернет вещей - это умные дома и беспилотные автомобили. IoT требует использования комплексной платформы и сложной архитектуры back-end, но именно за этим будущее.

“Технология IoT позволит вашем электрочайнику, телефону и веб-камере автономно взаимодействовать друг с другом и начать заваривать вам крепкий зеленый чай ровно три минуты сразу после восхода солнца; вашей машине - использовать информацию о пробках, погоде и GPS, чтобы вовремя доставить ваших детей в детский сад.”





4. RMAD 3.0

В 2008 году на рынок ворвались MEAP (англ. Mobile Enterprise Application Platform) - платформы для корпоративных мобильных приложений. Их называли мультиканальным набором инструментов для разработки приложений с тремя и более операционными и серверными системами. Однако ожиданий данное решение не оправдало, так как подход “one size” оказался Львом Толстым только на словах. Существенные ограничения в принципе не вызывали восторг, а привязка к поставщику и вовсе исключила возможность перехода на другую платформу.

В 2012 появились MADP (англ. Mobile Application Development Platform), которые были лучше MEAP, но не слишком.





Примерно в том же временном промежутке появились MBaaS (англ. Mobile backend as a service), которые предлагали инструменты интеграции для создания сервисов back-end, совместимых с front-end приложениями.

“Провайдеры стремились дать разработчикам возможность создать отличный UX и отвлечься от монотонной работы с инфраструктурой back-end, - резюмирует Сергей Седляр. - Однако этот подход создал свои сложности: в последствии разработчикам приходилось миксовать лучшие из MADP с лучшими из MBaaS, что в свою очередь приводило к той же самой сложной, медленной и дорогостоящей конструкции”.

В 2014 году Gartner создал категорию RMAD (англ. Rapid Mobile App Development) - новое слово в разработке приложений в прямом и переносном смысле.

“Они в каком-то смысле стали лего для айтишников: вот один кирпичик - это front-end, вот второй - back-end, соединяем их и получаем быстрое и простое решение”.

Демократизация в сфере мобильности создала новое поколение разработчиков. Фрагментированность экосистемы, существенные издержки, плохой UX и малый функционал - именно это могли в 2008 году предложить девелоперы RMАD. Сейчас они выросли до мощных платформ для создания полноценно функционирующих приложений с возможностью преобразования сложных систем и процессов, не жертвуя при этом простотой использования.

“Если сравнивать рынок сейчас и рынок пять лет назад, - говорит Сергей, - разработать приложение стало максимально просто. Наши ВУЗы дают отличную базу талантливым программистам, которые довольно быстро становятся отличными профессионалами. Не ждите, пока появятся новые платформы - начинайте работать прямо сейчас! ”

