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Картинка дня: птица "левитирует" без помощи крыльев
18.07.2017 12:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Воробей подлетел к камере наружного наблюдения, осмотрелся, полетел дальше. И ни разу не пошевелил крыльями. На необычный ролик обратили внимание пользователи
Скорее всего, частота взмахов крыльев птицы совпала с частотой кадров на видео. Камера снимала со скоростью 20 кадров в секунду. Вероятно, количество взмахов оказалось таким же.
Гифку с «парящим» воробьем на площадке Imgur увидели 22 миллиона человек. Многие восхитились совпадением, другие же уличили автора записи в подделке видео.
Автор видео по имени Эл Брукс
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Воробей подлетел к камере наружного наблюдения, осмотрелся, полетел дальше. И ни разу не пошевелил крыльями. На необычный ролик обратили внимание пользователи...
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