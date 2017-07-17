Воробей подлетел к камере наружного наблюдения, осмотрелся, полетел дальше. И ни разу не пошевелил крыльями. На необычный ролик обратили внимание пользователи Reddit .



Изображение: Al Brooks / youtube.com

Скорее всего, частота взмахов крыльев птицы совпала с частотой кадров на видео. Камера снимала со скоростью 20 кадров в секунду. Вероятно, количество взмахов оказалось таким же.

Гифку с «парящим» воробьем на площадке Imgur увидели 22 миллиона человек. Многие восхитились совпадением, другие же уличили автора записи в подделке видео.

Автор видео по имени Эл Брукс опубликовал на YouTube и полную 21-секундную версию записи. По его словам, он не использовал видеоредакторы. Другие птицы, снятые этой камерой летают, как обычно.