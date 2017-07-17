Стоит ли переплачивать? Сравниваем цены и характеристики нынешних и прошлогодних флагманов

Между флагманскими смартфонами одного производителя разных годов выпуска зачастую немного различий. Новинки получают чуть лучшее «железо», однако параллельно ненамного худшие прошлогодние флагманы падают в цене. 42.TUT.BY сравнил популярные в Беларуси топовые смартфоны нынешнего и прошлого поколений и выяснил, есть ли смысл переплачивать за более новые модели.

Samsung Galaxy S8 или Galaxy S7

С технической точки зрения большой разницы между последними флагманскими смартфонами Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S7 — нет. Оба аппарата оснащаются 4 ГБ оперативной памяти, схожими по качеству 12-мегапиксельными камерами и мощными процессорами (в Беларуси официально продаются модификации на чипах собственной разработки Samsung — Exynos).



Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S7 edge. Фото: androidauthority.net

В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu Galaxy S7 набирает порядка 130 000 баллов, Galaxy S8 — около 170 000 очков . Разрыв ощутимый, но при серфинге в интернете или, например, работе с приложениями социальных сетей различия в скорости работы заметить вряд ли удастся. Это также касается более сложных задач (например, 3D-игр).

Разницы во времени автономной работы также не наблюдается. В интенсивном режиме использования (около часа работы в качестве Wi-Fi точки доступа, фото, около 30 минут звонков, часа веб-браузинга, постоянной синхронизации двух почтовых ящиков и соцсетей) оба гаджета держатся около суток.

Galaxy S8 выигрывает за счет более привлекательного дизайна и огромного безрамочного дисплея. Правда, его стоимость чуть больше чем в полтора раза превышает цену прошлогоднего Galaxy S7 — соответственно 1360 рублей против 880 рублей.

Стоит ли внешний вид устройства дополнительных 480−500 рублей, решать покупателям.

Добавим, что разница в дизайне между Galaxy S7 edge (версия прошлогоднего флагмана с изогнутым экраном) и Galaxy S8 меньше, но разрыв в цене между ними тоже уже не такой большой.

Huawei P10 против прошлогоднего P9

Прошлогодний Huawei P9 нам понравился за совокупность своих качеств ( обзор ). Производителю удалось совместить стильный дизайн, производительную «начинку» и сразу две основные камеры. По качеству съемки аппарат приблизился к признанным лидерам рынка в лице смартфонов Samsung и Apple.



Слева — Huawei P10, справа — P9.

Внешне Huawei P10 стал больше похож на смартфоны «яблочной» компании, чем на своего предшественника. Из конструктивных различий выделяется расположение сканера отпечатков пальцев. В P10 датчик «переехал» на лицевую сторону устройства (в Huawei P9 он располагался на спинке аппарата).

Благодаря этому пользоваться сканером стало удобнее — для разблокировки смартфон не нужно обязательно брать в руку.

В AnTuTu прошлогодний P9 набирает чуть больше 95 000 баллов, P10 — 125 000 . Результаты далеки от рекордных значений, но производительности обоих смартфонов хватает для комфортной работы с большинством даже ресурсоемких приложений.

К минусам P10 в сравнении с P9 также отнесем более низкое время автономной работы. Несмотря на увеличившийся объем аккумулятора (3200 мАч в Huawei P10 против 3000 мАч в P9), новый смартфон от одного заряда «живет» на несколько часов меньше прошлогоднего. Это подтверждают результаты теста автономности AnTuTu Tester. В нем Huawei P9 набирает 7500 баллов, P10 — 5700 очков.





Ощутимую разницу в качестве съемки между двумя устройствами заметить также достаточно сложно (в P10 используется схожая с P9 система из двух основных камер с цветным и монохромным фотомодулями). Оба аппарата снимают на сравнимом, высоком уровне.

При этом разница в стоимости между Huawei P10 и P9 составляет около 200 рублей (средняя цена за P10 — 920 рублей, за P9 просят примерно 720 рублей). Переплачивать за модель этого года есть смысл лишь в случае, если вам нравится ее дизайн и хочется обладать самым новым устройством производителя.

Если такого желания не возникает, можно сэкономить и остановиться на еще вполне актуальном Huawei P9.

Xiaomi Mi5S или новый Mi6

Смартфоны Xiaomi пользуются высоким спросом у белорусов из-за отличного соотношения цены, качества и производительности. Это в полной мере касается топовых устройств производителя — прошлогоднего Mi5S и нынешнего Mi6 .



Xiaomi Mi5S

В качестве процессора в Mi5S выступает Snapdragon 821, в Mi6 — новый Snapdragon 835. Сказать, что 821-й модели не хватает для запуска какого-либо приложения или ресурсоемкой игры, нельзя.

Но запас по мощности у новой, 835-й модели явно гораздо выше. В синтетическом тесте AnTuTu Xiaomi Mi5S набирает 135 000 баллов, а Mi6 — практически 180 000 очков. Разница ощутимая.

С дизайном и формой корпуса дела у Mi6 также явно обстоят лучше, чем у Mi5S. За счет скругленной задней спинки он удобнее лежит в руке и не впивается в нее острыми гранями. Единственный минус — скользкая задняя поверхность, из-за чего смартфон часто норовит выскользнуть из ладони.



Xiaomi Mi6

Кроме того, у Mi6 — большее время автономной работы. При активном использовании (постоянно включенный мобильный интернет и геопозиционирование, синхронизация нескольких мессенджеров и социальных сетей, около часа прослушивания музыки через стриминговый сервис и по получасу игр и разговоров) Mi6 держится двое суток, Mi5S — максимум до середины следующего дня.

Это подтверждают результаты теста автономности AnTuTu Tester (Mi5S в нем набрал 7500 баллов, Mi6 — более 17 000 очков).

Одним из главных плюсов Mi6 является система из двух фотомодулей, которая работает так же, как iPhone 7 Plus (позволяет снимать портреты с замыливанием заднего фона). В Mi5S установлена «классическая» одинарная камера — снимает она вполне неплохо, но все же не дотягивает до уровня нового флагмана.





Xiaomi Mi5S в среднем продается за 550−560 рублей, Mi6 — минимум за 900 рублей. При разнице почти в 400 рублей назвать новую модель единственным вариантом для покупки нельзя, прошлогодний Mi5S по-прежнему является отличным выбором.

Но если вас не смущает цена Xiaomi Mi6, рекомендуем из этой пары выбирать именно его. По совокупности характеристик этот аппарат выигрывает у прошлогодней модели.