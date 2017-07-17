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Очень запутанная история: как минчанин купил в салоне смартфон "не с теми" характеристиками
18.07.2017 17:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
У дочери минчанина Дмитрия сломался телефон. Покупать новый гаджет он решил в МТС. Выбрав подходящую по параметрам модель на сайте интернет-магазина оператора, он поехал в ближайший салон. Однако купив смартфон, он увидел, что характеристики отличаются от заявленных. В дальнейшей истории очень легко запутаться.
Характеристики поменяли после обращения
Вот краткая история Дмитрия:
Дмитрий специально сделал скриншот страницы с сайта интернет-магазина оператора. Там действительно было указано разрешение 1920×1080 и операционная система Android 7.0:
А вот, что показывалось в настройках смартфона:
Покупатель рассказал, что жена обратилась в салон, но там отказали в возможности вернуть телефон, посоветовав, что нужно написать претензию, которую будут рассматривать до 15 дней. На тот момент они отказались, так как совсем скоро нужно было улетать в отпуск.
На следующий день Дмитрий рассказал о своей истории в Facebook, после чего параметры смартфона на сайте МТС поменялись. Вот новый скриншот, обратите внимание, что версия Android осталась без изменений — 7.0.
42.TUT.BY обратился в МТС и белорусское представительство Huawei, чтобы узнать, откуда появилось такое несоответствие.
Нужно смотреть на маркировку
В белорусском представительстве Huawei нам дали следующий ответ (позже то же самое компания ответила покупателю лично):
Также в Huawei попросили обратить внимание на
От себя добавим, что пользователь нашел информацию на сайте продавца — МТС. А на коробке с проданным смартфоном действительно указано реальное разрешение экрана — 1280×720 пикселей.
Специальная версия Huawei GR3 2017 для Беларуси?
Как отметили в Huawei, название аппарата и его характеристики действительно могут отличаться в зависимости от региона.
Поиск в Google маркировки DIG-L21 привел нас на сайты нескольких белорусских каталогов и торговых сетей — например, «5 элемента» и «АЛЛО плюс». Оба ритейлера на момент публикации утверждают, что у смартфона разрешение 1920×1080 пикселей (т.е. неправильное).
Интересно, что по запросу «Huawei GR3 2017» выдается ссылка на страничку компании, где мы видим совершенно иное по дизайну устройство, у которого действительно Full HD разрешение (а еще более мощный процессор и 3 ГБ оперативной памяти).
Увы, эта версия предназначена для египетского рынка:
Египетский:
Может, всё-таки Huawei Nova Smart?
Чтобы запутать вас окончательно, вот вам апрельская новость о выпуске Huawei Nova Smart — европейского варианта Huawei Enjoy 6s
Ниже — фотография Huawei Nova Smart:
Как видим, по характеристикам и фотографиям Huawei Nova Smart — это точная копия белорусского Huawei GR3 2017.
Получается, Huawei может выпустить смартфон для разных рынков
Поэтому путаница со спецификациями и фотографиями на сайтах продавцов и в онлайн-каталогах совершенно неудивительна.
Что делать в такой ситуации?
Приводим комментарий юриста:
Таким образом, если будет подтвержден факт неверного информирования (неважно — в салоне или на сайте) до момента покупки, потребитель вправе требовать возврата денег за смартфон.
К счастью, в случае с нашим читателем до подобных разбирательств дело не дошло. Мы получили официальный комментарий пресс-службы МТС:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У дочери минчанина Дмитрия сломался телефон. Покупать новый гаджет он решил в МТС. Выбрав подходящую по параметрам модель на сайте интернет-магазина оператора,...
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