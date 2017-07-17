Президент назначил нового председателя Госкомвоенпрома

18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении нового председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает пресс-служба главы государства.



Олег Двигалев. Фото: пресс-служба Министерства обороны

На должность назначен генерал-майор Олег Двигалев. Указом президента он также освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.

Двигалев назначен вместо освобожденного от должности в июне Сергея Гурулева. Отмечалось, что Гурулев был уволен по соглашению сторон.

Олег Двигалев родился 21 мая 1965 года на острове Витте в Мурманской области. В 1987 окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО. Начал службу в должности начальника расчета антенного поста радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона, затем — заместителем командира радиотехнической батареи и так далее по всем ступенькам карьерной лестницы в войсках противовоздушной обороны, дослужившись до начальника центра оперативной разведки центрального командного пункта ПВО.

В 2001 году окончил Военную академию Республики Беларусь, в 2008 году — факультет Генерального штаба Военной академии. После этого был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками СЗОТК ВВС и войск ПВО.

В 2011 стал начальником главного штаба — первого заместителя командующего, в 2013-м назначен командующим ВВС и ПВО.