Galaxy S8 продается на 15% лучше Galaxy S7

Как мы недавно сообщали, несмотря на весьма теплый прием новой линейки флагманских смартфонов Samsung журналистами, экспертами и критиками, аналитики рапортуют о невпечатляющих продажах Galaxy S8 и Galaxy S8+. Теперь же пришел комментарий непосредственно из штаба южнокорейского гиганта.





На пресс-конференции в Тайбэе, Ди Джей Кох, глава мобильного подразделения Samsung, заявил, что новая серия продалась на 15% лучше, чем Galaxy S7 за аналогичный период 2016-го года. Кроме того, компания ожидает значительного увеличения продаж в третьем и четвертом кварталах текущего года.

Тем временем, цена на Galaxy S8 и Galaxy S8+ уже значительно упала, что связано с грядущим запуском Galaxy Note 8 и новых смартфонов Apple.