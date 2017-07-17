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Анонсированы телефоны Nokia 105 и Nokia 130

18.07.2017 18:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Финская компания HMD Global анонсировала новые кнопочные телефоны Nokia 105 и Nokia 130 на программной платформе Nokia S30+.

Оба телефона оснащены 1,8-дюймовыми экранами и имеют схожие габариты: размеры Nokia 105 равны 112 x 49,5 x 14,4 мм, Nokia 130 – 111,5 x 48,4 x 14,2 мм

Анонсированы телефоны Nokia 105 и Nokia 130

Nokia 105 доступен в вариантах на одну и две SIM-карты. Гаджет работает только в сети 2G, а аккумулятора емкостью 800 мАч хватает на 15 часов автономной работы в режиме разговора. Встроенная память телефона обеспечивает хранение 500 SMS и 2000 контактов. Из развлечений имеются FM-радио, а также встроенные игры Doodle Jump, Crossy Road и Snake Xenzia. Цена Nokia 105 составляет всего $15.

Анонсированы телефоны Nokia 105 и Nokia 130

Nokia 130 стоимостью $21,5 может похвастаться 32 ГБ расширяемой флэш-памяти, встроенным адаптером Bluetooth и аккумулятором емкостью 1020 мАч, которого хватает на 44,5 часов непрерывного воспроизведения музыки.

 
 
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Финская компания HMD Global анонсировала новые кнопочные телефоны Nokia 105 и Nokia 130 на программной платформе...

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