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Представлена новая версия "умных" очков Google Glass
18.07.2017 22:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Alphabet, материнская компания Google,
Оригинальные очки Google Glass Enterprise Edition продавались корпоративным клиентам компании Google (например, GE, Boeing, DHL и Volkswagen) за 1500 долларов и были сняты с производства в 2015 году.
Новая версия «умных» очков получила такое же название и предназначается для работников, которым необходимо получить те или иные сведения, при этом не используя руки (например, для быстрого обращения к справочникам или другим инструкциям).
В сравнении с устройством 2015 модельного года, новый аппарат получил ряд технических усовершенствований вроде улучшенной камеры (8 Мп против 5 Мп в первой модели), более быстрого процессора и более емкого аккумулятора.
Выйдут ли очки в свободную продажу, не известно. Представители компании заявляют, что пока сосредоточены на корпоративном сегменте.
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Alphabet, материнская компания Google, представила новую версию «умных» очков Google Glass под названием Enterprise Edition. Устройство является обновленной версией очков 2015 года,...
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