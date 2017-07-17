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Представлена новая версия "умных" очков Google Glass

18.07.2017 22:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Alphabet, материнская компания Google, представила новую версию «умных» очков Google Glass под названием Enterprise Edition. Устройство является обновленной версией очков 2015 года, которые так и не поступили в свободную продажу.

Представлена новая версия "умных" очков Google Glass

Оригинальные очки Google Glass Enterprise Edition продавались корпоративным клиентам компании Google (например, GE, Boeing, DHL и Volkswagen) за 1500 долларов и были сняты с производства в 2015 году.

Новая версия «умных» очков получила такое же название и предназначается для работников, которым необходимо получить те или иные сведения, при этом не используя руки (например, для быстрого обращения к справочникам или другим инструкциям).

В сравнении с устройством 2015 модельного года, новый аппарат получил ряд технических усовершенствований вроде улучшенной камеры (8 Мп против 5 Мп в первой модели), более быстрого процессора и более емкого аккумулятора.

Выйдут ли очки в свободную продажу, не известно. Представители компании заявляют, что пока сосредоточены на корпоративном сегменте.

 
 
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Alphabet, материнская компания Google, представила новую версию «умных» очков Google Glass под названием Enterprise Edition. Устройство является обновленной версией очков 2015 года,...

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