Samsung подтвердила анонс Galaxy Note 8 в конце августа

Генеральный директор мобильного подразделения Samsung Джей Кох официально подтвердил, что презентация нового флагманского смартфона Galaxy Note 8 состоится в августе. Однако конкретная дата названа не была.

По данным инсайдеров, анонс устройства состоится 23 августа на мероприятии в Нью-Йорке. В продажу гаджет поступит в сентябре. Первыми купить его смогут жители США, Великобритании и Южной Кореи. В октябре новинка появится на прилавках других стран. Ориентировочная цена составит около 900$





Компания возлагает большие надежды на новый флагман, поскольку Galaxy Note 7 до своей отмены демонстрировал впечатляющие продажи. Напомним, что последний недавно вернулся в продажу под названием Galaxy Note FE. Гаджет больше не взрывается, но емкость аккумуляторной батареи стала меньше.