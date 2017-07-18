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Samsung подтвердила анонс Galaxy Note 8 в конце августа
18.07.2017 20:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Генеральный директор мобильного подразделения Samsung Джей Кох официально подтвердил, что презентация нового флагманского смартфона Galaxy Note 8 состоится в августе. Однако конкретная дата названа не была.
По данным инсайдеров, анонс устройства состоится 23 августа на мероприятии в Нью-Йорке. В продажу гаджет поступит в сентябре. Первыми купить его смогут жители США, Великобритании и Южной Кореи. В октябре новинка появится на прилавках других стран. Ориентировочная цена составит около 900$
Компания возлагает большие надежды на новый флагман, поскольку Galaxy Note 7 до своей отмены демонстрировал впечатляющие продажи. Напомним, что последний недавно вернулся в продажу под названием Galaxy Note FE. Гаджет больше не взрывается, но емкость аккумуляторной батареи стала меньше.
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Генеральный директор мобильного подразделения Samsung Джей Кох официально подтвердил, что презентация...
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