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iPhone 8 можно будет свободно купить только к началу 2018 года

18.07.2017 19:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти утверждает, что iPhone 8 не поступит в продажу вместе с iPhone 7s и 7s Plus, дебют которых запланирован на сентябрь.

По ее словам, презентация iPhone 8 состоится на сентябрьском мероприятии Apple, но продажи устройства начнутся не раньше октября. При этом на старте тираж устройства будет сильно ограничен. Полностью удовлетворить потребительский спрос компания сможет только к началу 2018-го года. На этот же период, скорее всего, придется пик продаж.

iPhone 8 можно будет свободно купить только к началу 2018 года

Тем временем, бывший креативный директор Apple Хью Дюберли утверждает, что Apple потеряла запал, который был при Стиве Джобсе. Компания уже давно не блещет инновациями и в перспективе рискует проиграть в конкурентной борьбе с Samsung.

iPhone 8 может стать самым дорогим смартфоном компании. По слухам, базовая версия будет стоить около $1000.

 
 
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Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти утверждает, что iPhone 8 не поступит в продажу вместе с iPhone 7s и 7s Plus, дебют...

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