iPhone 8 можно будет свободно купить только к началу 2018 года

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти утверждает, что iPhone 8 не поступит в продажу вместе с iPhone 7s и 7s Plus, дебют которых запланирован на сентябрь.

По ее словам, презентация iPhone 8 состоится на сентябрьском мероприятии Apple, но продажи устройства начнутся не раньше октября. При этом на старте тираж устройства будет сильно ограничен. Полностью удовлетворить потребительский спрос компания сможет только к началу 2018-го года. На этот же период, скорее всего, придется пик продаж.





Тем временем, бывший креативный директор Apple Хью Дюберли утверждает, что Apple потеряла запал, который был при Стиве Джобсе. Компания уже давно не блещет инновациями и в перспективе рискует проиграть в конкурентной борьбе с Samsung.

iPhone 8 может стать самым дорогим смартфоном компании. По слухам, базовая версия будет стоить около $1000.