Сокровища цифровых копей: на что белорусы тратят криптовалюту

Резкий взлет курса биткоина этой весной вскружил голову всему цивилизованному миру. Создатели вируса Petya вымогали их в обмен на противоядие для зараженных компьютеров . Законопослушные граждане поступили прагматичнее — начали массово скупать видеокарты и строить на дому целые фермы, генерирующие востребованную криптовалюту.

Полдоллара с утра

Байнет пестрит историями предприимчивых белорусов, торгующих криптовалютой на интернет-биржах. Они обитают на тематических форумах и охотно делятся историей успеха в прессе. Только имена стараются не афишировать, как и размеры доходов. Вот и собеседница Sputnik Наталья предпочла остаться инкогнито. Девушка полтора года назад заинтересовалась темой майнинга (с англ. mining — добыча полезных ископаемых — Sputnik) биткоинов и решила в нем попрактиковаться.

"Мне было интересно, как это работает. Быстро стало ясно, что на своем компьютере майнить невозможно, его вычислительной мощности просто не хватит. Заводить ферму тоже не хотелось, потому что я не технарь и считаю, что лучше не лезть туда, в чем совершенно не разбираешься".

Компромисс все же был найден — на глаза попалась реклама компании, предлагавшей услуги по удаленному майнингу. Девушка потратила 160 долларов на специализированный софт и аренду облачных мощностей и приступила к генерации биткоинов, эфириума и других платежных единиц.

"Утром просыпаешься и смотришь, как у тебя на счете полдоллара прибавилось. Что делать с деньгами я не придумала, лишь наблюдала, как они копятся. За год удалось заработать 245 долларов", — отмечает рассказчица.

Поднакопив небольшую сумму, Наталья придумала, куда их деть. Она инвестировала криптовалюту в компании-стартапы, которые ее аккумулируют для более эффективной работы. В обмен получила криптоакции, которые при определенном стечении обстоятельств могут принести своему владельцу прибыль.

"Люди вкладываются в основном в онлайн-казино или финансовые биржи. Это спекуляция чистой воды, на которой зарабатывают единицы. Мне же были интересны проекты, которые создают что-то новое, как стартап Chronobank — эта компания работает над моделью реконструкции рынка труда, при котором не нужны посредники в виде кадровых агентств. Я вложила в него символическую сумму, чтобы следить за ростом проекта изнутри", — рассказала собеседница Sputnik.

Когда стоимость биткоина и эфириума на рынке поползла вверх, Наталья захотела прикупить больше мощностей, но ничего не вышло — пользователи интернета кинулись массово майнить.

"Мой капитал тоже резко вырос в цене, но думаю, что это временное явление. Поскольку зарабатывать таким образом цели нет, мне все равно, сколько криптовалюта сейчас стоит в долларах", — пояснила она.

Трудности перевода

В Беларуси с обналичиванием биткоинов могут возникнуть проблемы.

"У нас существует правовой вакуум в отношении операций с криптовалютами, так что перевод биткоинов в рубли вызовет больше головной боли, чем принесет реальную пользу. Лучше потратить деньги как-нибудь иначе: купить электронный продукт (книгу, фильм, музыку), заказать с доставкой зарубежный товар. Здесь налоговая до вас не доберется", — рассказала собеседница Sputnik.

Ряд экспертов называют криптовалюту аналогом финансовых пирамид. Наталья не согласна, что биткоины — международный аналог МММ, но понимает, почему бытует такое мнение.

"Это все из-за раздутых ожиданий. Биткоин не стоит в реальности столько, сколько за него сейчас просят трейдеры. К тому же он не привязан ни курсу доллара, драгоценным металлам, нефти и т.д. Курс держится на чистом доверии", — уточнила она.

Добытчитца биткоинов признается, что настроена позитивно и будет продолжать майнить.

"Для меня это скорее поле для экспериментирования. За блокчейн-технологиями стоит будущее, и мне интересно знать его возможности, смотреть что получается, а что нет. Когда я вкладывала первые деньги, то была готова их потерять, потому что шансы на успех были минимальными. Сейчас наблюдается спекулятивный бум, когда люди хотят заработать денег ради денег, скупают видеокарты и "строят" фермы. Я на большие заработки не рассчитываю, потому что, инвестируя 25 долларов в компанию, глупо рассчитывать, что такая сумма сделает тебя миллионером", — рассказала Наталья.

Майнить — законно, обналичивать — пока нет

Вопрос о законности производстве криптовалют в Беларуси по-прежнему остается открытым. Sputnik попросил адвоката Сергея Зикрацкого раскрыть правовой аспект подобных операций и его возможных последствий.

— Национальное законодательство действительно не содержит понятия криптовалюты. Поэтому биткоины, эфириум или иные платежные системы денежными средствами не являются. С точки зрения законодательства — это скорее разновидность товара, точно так же, как морковка, капуста, цветы или автомобиль. Если человек готов принимать такую продукцию в счет оплаты работ или услуг, тогда она может считаться средством платежа, однако это не приравнивает криптовалюту к деньгам с точки зрения права.

Производить биткоины также законно, как и растить овощи на огороде или строгать мебель в мастерской. Единственный момент — нужно понимать, что майнинг является предпринимательской деятельностью, что подразумевает систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, работ и услуг. Так вот, производство биткоинов является предпринимательской деятельностью, поскольку предполагается, что криптовалюта в последующем трансформируется в традиционную валюту либо будет потрачена иным образом. Поэтому, чтобы легально производить биткоины или эфириум, как наиболее популярные виды цифровой валюты, и в последующем продавать их, необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Дальше возникает сложность с тем, что по нашему законодательству вряд ли удастся легально реализовать произведенные биткоины. Для этого пока не существует разработанного механизма. Электронные деньги могут использоваться только выпущенные белорусскими банками, поэтому использование кошельков Webmoney, номинированных в иностранной валюте, точно так же как и других номинированных денег в иностранной валюте предприниматель принимать не может. Он может использовать электронные деньги, выпущенные белорусскими банками и использовать наличные деньги в случае, когда это предусмотрено законодательством, он может использовать безналичные платежи, открывая счета в белорусских банках, в редких случаях, после согласования с Нацбанком, открывать валютные счета в иностранных банках. Инструменты, которые я перечислил, не позволяют на сегодняшний день официально получить денежные средства от продажи биткоина. То есть производить биткоины законом не запрещено, но не существует способа, который позволил бы в рамках действующего законодательства официально эту деятельность осуществлять.