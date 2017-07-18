В России сравнили качество почти 300 смартфонов и назвали лучшие

Некоммерческая организация «Российская система качества» составил а рейтинг почти 300 моделей смартфонов, которые продавались в России во втором полугодии 2016 и первом полугодии 2017 года.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Тестирование проводилось по 274 параметрам. Среди них — прочность корпуса, производительность процессора, качество звука и видео, скорость обработки информации, защита от воды и время работы от полного заряда аккумулятора. Всем устройствам по результатам тестов выставили оценки.



Так выглядит таблица с лидерами рейтинга. Скриншот с сайта roskachestvo.gov.ru

В лидерах оказались аппараты корейской компании Samsung. Из двенадцати лучших устройств в рейтинге восемь — от этого производителя. Первое место занял флагманский Galaxy S8 .

В число лидеров также вошли смартфоны Apple. Интересно, что достаточно старые модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus в рейтинге оказались выше актуальных сегодня флагманов iPhone 7 и iPhone 7 Plus . У первой пары — седьмое и восьмое место, у второй — пятнадцатое и шестнадцатое.

Эксперты отметили, что смартфоны Samsung получили высокие баллы благодаря отличным показателям автономной работы, объему встроенной памяти, наличию технологии беспроводной зарядки и ряду дополнительных функций. Устройства от Apple выигрывают в качестве камеры и звука при проигрывании музыки.

Кстати, мы недавно писали, что Samsung Galaxy S8 подешевел в Беларуси уже на 25%, а цена на iPhone 7 снизилась в Беларуси на треть в сравнении с его первоначальной стоимостью.

Помимо Samsung и Apple на верхних строчках рейтинга два топовых смартфона компании LG — G6 и G4 .