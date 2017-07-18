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В России сравнили качество почти 300 смартфонов и назвали лучшие
19.07.2017 15:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Некоммерческая организация «Российская система качества»
Тестирование проводилось по 274 параметрам. Среди них — прочность корпуса, производительность процессора, качество звука и видео, скорость обработки информации, защита от воды и время работы от полного заряда аккумулятора. Всем устройствам по результатам тестов выставили оценки.
В лидерах оказались аппараты корейской компании Samsung. Из двенадцати лучших устройств в рейтинге восемь — от этого производителя. Первое место занял флагманский
В число лидеров также вошли смартфоны Apple. Интересно, что достаточно старые модели
Эксперты отметили, что смартфоны Samsung получили высокие баллы благодаря отличным показателям автономной работы, объему встроенной памяти, наличию технологии беспроводной зарядки и ряду дополнительных функций. Устройства от Apple выигрывают в качестве камеры и звука при проигрывании музыки.
Кстати, мы недавно писали, что Samsung Galaxy S8
Помимо Samsung и Apple на верхних строчках рейтинга два топовых смартфона компании LG —
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