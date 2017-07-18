В Евросоюзе появился проект отмены роуминга для белорусов

Евросоюз рассмотрит возможность снижения роуминговых тарифов для шести стран Восточного партнерства, в том числе и Беларуси. Правда, результатов можно ждать не раньше 2020 года.



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Эта инициатива появилась после полной отмены роуминга между странами Евросоюза в июне. Теперь для граждан ЕС связь в других странах стоит столько же, как и у «домашнего оператора».

Теперь в Евросоюзе прорабатывают возможность отменить повышенные тарифы в ЕС и для жителей стран Восточного партнерства — Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы и Украины.

«Если вы с грузинским номером поедете в Бельгию, то не должны там тратить на звонки больше, чем тратите в Грузии», — объяснял Борис Ярошевич, глава подразделения Европейской службы внешних дел, которое работает с Восточным партнерством, региональным сотрудничеством и ОБСЕ.

В комментарии для 42.TUT.BY Ярошевич пояснил, что на данном этапе отмена роуминговых платежей — это только проект. «Понадобится время, чтобы осуществить его, если это вообще произойдет», — отметил он. Сейчас, по его словам, проводится исследование о роуминге. По его итогам к концу 2017 года будут изданы рекомендации для стран Восточного партнерства.

«Первым шагом могут стать гармонизированные тарифы на связь в роуминге, а также снижение тарифов в роуминге между шестью странами Восточного партнерства (и пока не в ЕС). Это может быть достигнуто к 2020 году», — сказал сотрудник Европейской службы внешних дел.

По словам чиновника, прежде чем распространять сниженные роуминговые тарифы Евросоюза на другие страны, нужно оценить эффект от отмены внутреннего роуминга ЕС. Это сделают на протяжении 2018 года.

«Поэтому на данный момент мы не можем анонсировать какую-либо дорожную карту в отношении соглашения между ЕС и шестью странами Восточного партнерства, — подчеркнул Ярошевич. —Если такое соглашение осуществится, скорее всего, это произойдет после 2020 года».

Напомним, Беларусь сейчас двигается к отмене роуминга еще и с Россией. В конце июня эту идею поддержал Александр Лукашенко, а в июле в российскую госдуму внесли соответствующий законопроект. Участники рынка тогда отмечали , что без административного ресурса отменить роуминг между двумя странами будет крайне сложно.